가덕도신공항 접근도로, 7차 유찰 끝 수의계약 전환
부산 대항동~송정동 9.3㎞ 접근로
총 6779억원… 2034년 준공
접근철도·부지조성도 진행
가덕도신공항 접근도로가 7차례 유찰 끝에 수의계약으로 전환됐다. 부지조성공사와 접근철도에 이어 접근도로까지 설계 절차에 들어가면서 공항 인프라 사업 전반이 추진 단계에 접어들었다.
김도읍 국회의원은 4일 가덕도신공항 접근도로 건설사업이 국가계약법 시행령에 따라 수의계약 방식으로 전환됐다고 밝혔다. 부산지방국토관리청은 지난 3일 조달청에 수의계약 절차 진행을 요청했다.
가덕도신공항 접근도로는 부산 강서구 대항동에서 송정동을 잇는 총연장 9.3㎞, 왕복 4차로 규모다. 해상 교량 2개소(1955m), 육상 교량 4개소(210m), 터널 2개소(1900m)가 포함되며 설계속도는 시속 80㎞다. 총사업비는 6779억원, 사업 기간은 2034년까지다.
이 사업은 2021년 5월 사전타당성 조사에 착수한 뒤 2022년 5월 사업계획 적정성 검토, 2023년 10월 재검토를 거쳐 2024년 8월 총사업비 협의를 완료했다. 같은 달 국도 11호선으로 신규 지정·고시됐고, 8월 29일 기본계획이 고시됐다. 그러나 2024년 말부터 올해 초까지 총 7차례 입찰이 유찰되면서 사업 지연 우려가 제기돼 왔다. 정부가 지난해 11월 가덕도신공항 건설사업 정상화 방안을 발표한 데 이어 이번 수의계약 전환으로 설계 절차가 재개됐다.
조달청은 단독 응찰한 한신공영 컨소시엄을 대상으로 입찰 참가 자격 사전 심사를 해 시공 경험과 기술 능력, 재무 상태 등을 종합 평가한다. 적격자로 선정되면 이달 중순 현장 설명회를 거쳐 기본설계에 착수하며, 기본설계 기간은 약 5개월이다. 이후 중앙건설기술심의위원회 심의를 통해 적정성이 확인되면 실시설계에 돌입한다. 착공은 2027년 말, 준공은 2034년을 목표로 하고 있다.
앞서 가덕도신공항 접근철도(16.5㎞, 총사업비 1조2948억원)는 지난해 기본 및 실시설계에 착수(1공구 롯데건설 8월, 2공구 쌍용건설 10월)했으며, 부지 조성 공사도 지난 2월 24일 수의계약 전환 절차에 들어간 상태다. 접근도로까지 절차가 진행되면서 공항과 연결되는 주요 인프라 사업이 모두 설계 국면에 들어섰다.
다만 연이은 유찰 끝에 수의계약으로 전환된 만큼 향후 설계 적정성 검증과 사업비 관리, 공정 투명성 확보는 과제로 남는다. 정부는 설계 단계에서 기술 검증을 강화해 사업 지연과 비용 증가 우려를 최소화하겠다는 입장이다.
김도읍 의원은 “지역 사회의 우려가 큰 만큼 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
