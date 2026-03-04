브리지스톤골프, 티타늄 소재 신형 BX1, BX2 드라이버 출시
스핀 컨트롤 극대화한 ‘슬립리스 바이트 밀링 적용
브리지스톤골프가 신형 드라이버 BX1, BX2를 출시한다.
BX1, BX2 드라이버는풀 티타늄 소재 채용, 슬립리스 바이트 밀링 기술 등이 적용되어 비거리와 방향성 모두 뛰어난 완성형모델이다.
BX1, BX2의 글로벌 모델은 카본 소재이지만 한국형 드라이버는 풀 티타늄 소재다. 티타늄은 생산 단가가 높은 대신 내구성이 뛰어나다. 드라이버의 내구성은 골퍼의 안전은 물론, 고객이 AS에 투자하는 시간과도 직결된다.
퍼포먼스 측면에서도 성능 저하없이 오랫동안 사용할 수 있으며, 한국 골퍼가 선호하는 경쾌한 타구감과 타구음을 제공한다.
페이스에도 타이어의 안전 기술을 활용한 브리지스톤골프의 특별한 기술이 집약되어 있다. 브리지스톤골프가 강조해 온 ‘접점의 과학’을 통해 클럽과 볼이 만나는 찰나의 순간에도 스핀 컨트롤을 극대화하는 ‘슬립리스 바이트 밀링’을 적용했다.
슬립리스 바이트 밀링은 타점에 따른 정밀한 레이저 가공으로 촘촘한 홈을 새겨 볼의 마찰력을 향상시킨다. 이를 통해 저스핀을 유지하고 볼의 고초속을 구현해 뛰어난 비거리 퍼포먼스를 가능케 한다.
오프 센터 부분에는 타이어 패턴에서 영감을 얻은 트레드 패턴을 적용해 페이스의 중앙 부분보다 더욱 강한 마찰력을일으켜 미스 샷을 커버하고 이로 인한 비거리 손실을 줄여준다.
또한 비 오는 날이나 공에 물기가 있는 상황에서도 확실한 그립력으로 젖은 상태의 볼 미끄러짐을 억제시킨다.
BX1 드라이버는 컨트롤 성능을 중시하는 골퍼를 위한 전략 모델이다. 강탄도, 저스핀, 조작성이 특징이다.
BX2 드라이버는 캐리 비거리를 극대화하는 하이테크놀로지 모델로 중고탄도에 저스핀, 드로우 바이어스로 높은 관용성이 특징이다.
BX1, BX2 드라이버는 오는 6일 정식 출시돼 전국 온/오프라인 매장에서 만나볼 수 있다. 자세한 내용은 브리지스톤골프 홈페이지에서 확인 가능하다. 권장 소비자가는 두 모델 공히 100만원이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
