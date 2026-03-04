브리지스톤골프, 티타늄 소재 신형 BX1, BX2 드라이버 출시

스핀 컨트롤 극대화한 ‘슬립리스 바이트 밀링 적용

브리지스톤골프가 풀 티타늄으로 한국형 BX1 BX2 드라이버를 출시했다. 석교상사

페이스에도 타이어의 안전 기술을 활용한 브리지스톤골프의 특별한 기술이 집약되어 있다. 브리지스톤골프가 강조해 온 ‘접점의 과학’을 통해 클럽과 볼이 만나는 찰나의 순간에도 스핀 컨트롤을 극대화하는 ‘슬립리스 바이트 밀링’을 적용했다.

슬립리스 바이트 밀링은 타점에 따른 정밀한 레이저 가공으로 촘촘한 홈을 새겨 볼의 마찰력을 향상시킨다. 이를 통해 저스핀을 유지하고 볼의 고초속을 구현해 뛰어난 비거리 퍼포먼스를 가능케 한다.

오프 센터 부분에는 타이어 패턴에서 영감을 얻은 트레드 패턴을 적용해 페이스의 중앙 부분보다 더욱 강한 마찰력을일으켜 미스 샷을 커버하고 이로 인한 비거리 손실을 줄여준다.

또한 비 오는 날이나 공에 물기가 있는 상황에서도 확실한 그립력으로 젖은 상태의 볼 미끄러짐을 억제시킨다.