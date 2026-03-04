함정우, 용품에 이어 의류도 캘러웨이와 후원 계약
캘러웨이 어패럴이 한국프로골프(KPGA)투어에서 활약 중인 함정우와 공식 의류 후원 계약을 체결했다.
함정우는 지난 2011년부터 용품 후원을 받으면서 캘러웨이골프와 인연을 맺었다. 이번 의류 후원으로 필드 위에서 브랜드의 퍼포먼스 철학을 보다 입체적으로 구현해 나가게 됐다.
2013년부터 2015년까지 국가대표로 활동한 함정우는 2016년 KPGA 입회 후 2018년 KPGA투어에 데뷔, 투어 통산 4승을 거두고 있다.
함정우가 입게될 캘러웨이 어패럴 26 SS 시즌 컬렉션은 A.I. 퍼포먼스 라인을 중심으로 퍼포먼스 기능을 한층 강화한 것이 특징이다. 캘러웨이골프의 기술적 상징인 트리플 다이아몬드(Triple Diamond) 요소를 디자인 모티브로 적용해 퍼포먼스 라인의 아이덴티티를 강화했다.
편안한 스윙을 고려한 실루엣 설계와 기능성 소재를 통해 투어 환경에서도 일관된 움직임과 우수한 착용감을 제공한다. 이는 실제 투어 환경에서의 퍼포먼스를 기준으로 설계된 점에서 유의미하다.
캘러웨이 어패럴 관계자는 “함정우 프로의 경기 운영 능력과 투어 경험이 브랜드가 지향하는 퍼포먼스 중심 철학과 부합한다”며 “2026 시즌 KPGA 투어에서 안정적인 기량을 발휘할 수 있도록 체계적인 지원을 이어갈 것”이라고 밝혔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사