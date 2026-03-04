임성재, 말본과 골프 의류 후원 계약
PGA투어 한국 선수 중 최초
미국프로골프(PGA)투어에서 활약 중인 임성재가 말본(Malbon)과 의류 후원 계약을 체결했다.
말본이 PGA투어에서 활동중인 한국 선수를 후원한 것은 임성재가 최초다. 임성재는 손목 부상 여파로 시즌 개막 이후 2개월여 치료와 재활에 전념하다 6일(한국시간) 개막하는 시그니처 이벤트 아널드 파머 인비테이셔널을 통해 늦은 시즌 데뷔전을 치른다.
말본은 임성재에게 퍼포먼스 향상을 뒷받침하는 기능성 의류를 지원하고, 말본 특유의 감각으로 완성한 필드 스타일을 선보일 예정이다.
임성재는 “말본 의류는 움직임이 편해서 스윙할 때는 물론, 일상에서도 착용하기 좋다”라며 “PGA투어 선수 중 처음으로 계약한 한국 선수인 만큼 책임감을 느끼고 있다. 말본과 함께하는 2026년 시즌에는 지금까지 보여주지 못했던 퍼포먼스를 펼치고 싶다”고 포부를 밝혔다.
말본은 PGA투어에서 활동중인 전 세계랭킹 1위 제이슨 데이(호주), 미국여자프로골프(LPGA)투어찰리 헐(영국), LET 투어의 다르시 해리(웨일즈) 등의 의류를 후원하고 있다. 시니어 투어서 활동중인 프레드 커플스(미국)과 예스퍼 파네빅(스웨덴)도 ‘팀 말본’ 멤버다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사