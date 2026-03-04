정덕영 “정성호 의원과 과천 경마장 양주 유치 설득할 것”
정덕영 더불어민주당 양주시장 예비후보가 과천 경마장 양주시 유치를 위해 지역구 의원인 정성호 국회의원과 힘을 합쳐 정부를 설득하겠다고 밝혔다.
정 예비후보는 지난 3일 SNS를 통해 “여당 시장으로서의 정치적 영향력을 적극 활용하고 법무부 장관인 정성호 국회의원과 협력해 이재명 정부를 직접 설득하겠다”고 밝히며 지지를 호소했다.
그는 경쟁 지자체인 화성·고양·파주·안산·시흥 등이 교통 접근성, 부지 확보 방안, 산업 연계 전략 등을 구체적으로 제시하며 치열한 유치 경쟁을 벌이고 있다고 진단했다. 반면 양주시의 기존 유치 전략은 광석지구 부지 규모의 적합성과 접경지역 정책 보상 논리만을 강조했을 뿐, 실천 가능한 세부 계획이 부족하다고 지적했다.
이에 따라 정 예비후보는 구체적인 실행 로드맵을 제시했다. 우희종 신임 마사회장 면담 추진을 비롯해 송미령 농식품부 장관 직접 면담, 김윤덕 국토부 장관 추가 면담, 청와대 비서관 및 관계 부처 책임자 면담을 순차적으로 추진하겠다고 밝혔다.
또한 마사회·농식품부·국토부 합동 태스크포스(TF) 구성 시 즉각 참여해 신속 대응하겠다는 계획도 내놨다. 현재 정성호 국회의원실을 통해 경마장 이전 추진 현황을 지속적으로 파악하고 있으며, 의원실과 협의해 별도 합동 TF를 구성해 선제적으로 대응할 방침이라고 설명했다.
정 예비후보는 “이제 양주시는 선거용 공약 남발과 성과 없는 ‘가짜 행정’과 결별해야 한다”며 “말뿐인 ‘빌 공(空)’자 공약이 아니라, 정부 부처 장관과 청와대 비서관을 직접 만나 예산과 결과를 만들어내는 ‘진짜 행정’이 필요하다”고 강조했다.
한편, 양주시의회 의장을 지낸 정 예비후보는 예비후보 등록 첫날인 지난달 20일 가장 먼저 등록을 마쳤다. 그는 복지 인프라 확충, 문화예술 중심도시 조성, 광역교통망 개선, 지역 균형발전 등을 핵심 공약으로 제시하고 시민 의견 청취를 위한 경청 투어에 나서는 등 본격적인 선거 행보를 이어가고 있다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
