“염두에 둔 인물 다 죽었다”…트럼프 맘대로 안 되는 ‘포스트 하메네이’

아야톨라 알리 하메네이만큼 나쁜 지도자가 등장할 수도 있다고 우려했다. 이후 몇 시간 뒤 이란이 하메네이의 아들인 강경파 모즈타바 하메네이를 후계자로 지명했다는 보도가 나왔다. 트럼프의 ‘포스트 하메네이’ 구상이 흔들리고 있다는 점을 보여주는 신호였다.

“또 다른 집단이 있지만 보도에 따르면 그들도 죽었을 수 있다. 머지않아 우리가 아는 사람이 아무도 없을 것”이라고 말했다.

실제로 미군의 공습으로

한 여성이 3일(현지시간) 이탈리아 로마 주재 미국 대사관 인근에서 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사진과 이란 국기를 들고 있다. 연합뉴스

트럼프는 그러면서 더 나쁜 인물이 권력을 잡을 가능성을 언급하며 “그럴 수도 있다. 우리는 그런 일이 일어나길 바라지 않는다. 아마도 최악의 상황일 것이다. 이런 과정을 겪고 5년 뒤 더 나을 게 없는 사람을 앉혔다는 걸 깨닫게 되는 것”이라고 말했다.

이란의 마지막 왕세자 레자 팔라비가 대안 세력이 될 수 없다는 점도 분명히 했다. 그는

“내 생각엔 (이란) 내부 인사 중 누군가가 더 적합할 것 같다. 현재 이란에 있고, 인기 있는 사람이 있다면 말이다. 우리에겐 더 온건한 인사들도 있다“고 덧붙였다. 팔라비는 하메네이 폭사 이후