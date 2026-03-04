KLPGA, 홍보모델 12명 전원 참석 시즌 출정식 가져…현대백화점과 ‘GREEN MASTER FESTA 26’ 개최
20일 부터 10일간 여의도 더 현대서 열려
시즌 홍보대사 12명 전원 참석 팬미팅 가져
한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 서울 강동구 KLPGA빌딩에서 현대백화점(대표이사 사장 정지영)과 GREEN MASTER FESTA ‘26 공동 주최 조인식을 가졌다.
KLPGA와 현대백화점이 공동 주최하는 이 행사는 오는 20일부터 29일까지 서울 영등포구 여의도 소재 더현대 서울에서 진행된다.
본격적 시즌 개막에 앞서 골프 팬 및 일반 고객에게 여자 골프의 매력을 알리고 체험형 콘텐츠를 통해 특별한 경험을 선보인다는 것이 목적이다.
25일 진행되는 ‘Opening Ceremony(출정식)’에서는 2026시즌 정규투어에서 활약할 선수들이 새로운 시즌에 대한 비전과 포부를 골프 팬과 미디어에 알릴 예정이다.
출정식에는 제18대 KLPGA 홍보모델 12명 전원이 참석한다.
‘KLPGA 팝업스토어’와 ‘KLPGA 커스텀 존’에서는 올해 새로 제작된 KLPGA 공식 굿즈 등 색다른 즐길 거리도 마련된다. 이번 행사를 위해 특별히 조성된 캐비닛형 ‘홍보모델 포토존’도 만나볼 수 있다.
현대백화점 정지영 대표이사는 “이번 행사를 통해 현대백화점을 방문하는 다양한 고객들에게 KLPGA 투어를 알리고 골프에 대한 관심도 높일 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 스포츠 연계 행사를 비롯한 다양한 콘텐츠를 기획해 단순 쇼핑 공간을 넘어 이색적인 경험을 할 수 있는 리테일 공간으로 발전시켜 나갈 것”이라고 밝혔다.
KLPGA 김상열 회장은 “2026시즌 개막에 앞서 골프팬은 물론 일반 고객과도 직접 소통하며 KLPGA 브랜드를 알리고 특별한 즐거움을 전할 수 있는 행사를 주최해 뜻깊게 생각한다”며 “아낌없이 지원해주신 현대백화점에 감사드린다. 한국의 골프 문화 저변이 더욱 확대될 수 있도록 앞으로도 양 사가 긴밀히 협력해 나가겠다”고 화답했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
