국립의전원법 법안소위 통과…8년 표류 남원 공공의대 다시 움직인다

서남대 의대 폐교 이후 8년 만에 입법 재가동

공공의료 인력 양성 제도화…본회의 통과 여부 주목

2018년 폐교한 전북 남원시 사립 종학대학 서남대학교. 윤성호 기자

국회에서 국립의학전문대학원 설립 법안이 첫 관문을 통과하면서 8년째 표류해온 남원 공공의대 설립 논의가 다시 속도를 낼 전망이다. 전북지역에서는 숙원 사업 진전에 대한 기대감이 커지고 있다.



4일 국회와 보건복지부 등에 따르면 ‘국립의학전문대학원 설립 및 운영에 관한 법률안’(국립의전원법)이 지난달 27일 국회 보건복지위원회 제2법안심사소위원회를 통과했다. 법안은 향후 보건복지위원회 전체회의와 법제사법위원회, 본회의 의결 절차를 거쳐 최종 확정된다.



이번 소위 통과는 2018년 서남대 의대 폐교 이후 추진돼온 남원 공공의대 설립 논의가 다시 입법 단계에 들어섰다는 점에서 의미가 크다. 관련 법안은 21대 국회에서 의료계 반발과 정치적 논쟁 속에 처리되지 못한 채 임기 종료와 함께 폐기되며 사업이 장기간 멈춰 있었다.



국립의전원법은 국가가 공공의료 인력을 직접 양성하기 위해 4년제 의학전문대학원을 설립하는 내용을 담고 있다. 정원은 기존 의대 정원과 별도로 연간 100명 규모가 검토되고 있으며, 정부 지원을 받은 졸업생은 공공보건의료기관 등에서 15년간 의무 복무하게 된다.



정부는 이를 통해 지방의료원과 필수의료 분야의 인력 부족 문제를 완화하고 공공의료 인력 양성 체계를 구축한다는 구상이다. 공공의대가 설립될 경우 남원을 중심으로 한 공공의료 교육·연구 거점이 형성될 것으로 기대된다.



남원시는 서남대 의대 폐교 이후 공공의대 설립을 지역 핵심 현안으로 추진해 왔다. 남원의료원 인근을 예정 부지로 확정하고 부지 매입과 도시관리계획 변경 등 사전 절차도 진행해 왔다.



다만 법안 처리 과정에서는 의료계 반발과 교육 과정 논란도 이어지고 있다. 선발 기준을 시행령에 위임한 점과 4년제 의전원 교육 과정의 적정성 등을 두고 정치권과 의료계 일각에서 우려가 제기되고 있다.



국회 논의 일정에 따라 이달 중 본회의 통과 여부가 결정될 전망이다. 법안이 최종 통과될 경우 정부는 시행령 제정 등을 거쳐 선발 방식과 교육 과정 등을 구체화할 방침이다.



남원=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



