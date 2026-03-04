시사 전체기사

주가 폭락에 코스닥·코스피 서킷브레이커 발동

입력:2026-03-04 11:24
수정:2026-03-04 12:46
4일 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 실시간 코스피가 표시돼 있다. 연합뉴스

서킷브레이커가 코스피와 코스닥 시장에 4일 잇달아 발동됐다.

한국거래소는 이날 유가증권시장에 서킷브레이커가 발동됐다고 공시했다. 서킷브레이커는 코스피가 전날 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속할 때 채권을 제외한 코스피 전 상장 종목의 매매를 20분간 중단하는 조치다. 해제 이후에는 10분간 호가를 접수해 단일가 처리한다.

유가증권시장에 서킷브레이커는 2024년 8월 5일 이후 약 19개월 만에 발동된 것으로, 역대 7번째다.

코스닥 시장에도 서킷브레이커가 발동됐다. 한국거래소는 오전 11시16분33초를 기해 코스닥시장에 서킷브레이커가 발동됐다고 공시했다. 발동 시점 코스닥지수는 전장 대비 8.11% 하락한 상태였다. 코스닥에서 서킷브레이커가 발동된 것은 역대 11번째다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

