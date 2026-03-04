인천대중예술고, 대중예술분야 공립 특목고 전환…2027학년도부터
인천시교육청은 2027학년도부터 인천대중예술고등학교를 예술 계열 특수목적고등학교로 전환해 운영한다고 4일 밝혔다.
이번 전환·지정은 ‘인천시 특성화중학교 및 특수목적고등학교 지정·운영위원회’ 심의를 거쳐 추진됐다. 대중예술 분야의 전문성을 강화하고 학생들에게 심화된 교육 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
이를 통해 인천대중예술고는 전국 최초의 공립 대중예술 특목고로서 특화된 교육과정을 운영하게 된다. 전공 심화 과목 비중을 대폭 확대하고 실기 강사를 현재보다 2배 더 배치해 학생들이 교육과정 내에서 세분화된 진로 설계와 실기 포트폴리오 준비를 병행할 수 있도록 지원할 방침이다.
특히 전공 심화 활동이 학교생활기록부 기록으로 연계돼 전공 적합성을 강화하고 학생들의 전공 실적이 대학 진학 관점에서 체계적으로 관리될 예정이다. 또 지역 문화예술 인프라와 연계를 강화하는 등 학생 개인의 역량과 진로 목표에 부합하는 맞춤형 진로·진학 지원 체계를 구축해 나갈 계획이다.
이를 통해 인천은 기존 인천예술고등학교에 이어 두 번째 예술 계열 특목고를 갖추게 된다. 지역 인재의 다른 지역으로의 유출을 방지하고 인천 안에서 전문적인 예술 교육을 받을 수 있는 교육 인프라가 한층 강화될 것으로 기대된다.
시교육청 관계자는 “인천대중예술고, 인천예고가 인천만의 특색있는 공교육 예술 전문 교육기관으로 함께 성장해 인천이 대중예술과 문화콘텐츠 인재 양성의 거점 도시로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
