‘불곰’이승택, 발목 부상으로 시즌 조기 종료…내년에 PGA투어 복귀
수술 이후 3~4개월간 재활해야
올 시즌 미국프로골프(PGA)투어에 데뷔한 ‘불곰’ 이승택이 결국 수술대에 오른다.
이승택의 소속사 비넘버원은 4일 보도자료를 통해 “이승택이 왼쪽 발목 외측인대 부분 파열과 왼쪽 발목 삼각부골증후군을 진단받아 이달 중 인대 봉합 수술 및 삼각부골 제거 수술을 받기로 했다”고 밝혔다.
이어 “수술 이후 재활까지는 약 3~4개월이 소요될 전망이어서 PGA 투어에 병가를 신청했다”며 “복귀 시점은 내년 초가 될 것”이라고 덧붙였다.
이승택은 지난 1월 PGA투어 아메리칸 익스프레스 대회 3라운드에서 티샷을 하다가 왼쪽 발목 통증을 느꼈다. 이후 피닉스오픈까지도 발목 통증이 호전되지 않아 일시 귀국해 MRI 검사를 받았다.
이승택은 소속사를 통해 밝힌 입장문에서 “많은 분들이 응원해주셨는데, 좋지 않은 소식을 전하게 돼 마음이 무겁다”라며 “수술과 재활을 잘 마쳐서 내년에 좋은 모습으로 돌아오겠다”는 뜻을 밝혔다.고 전했다.
이승택은 2024시즌까지 한국프로골프(KPGA)투어에서 활약했다. 지난해 PGA 2부 투어인 콘페리투어 포인트 13위로 시즌을 마쳐 상위 20명에게 주는 PGA투어 카드를 획득했다.
비넘버원은 2027년도에 이승택은 약 22~25개 대회 출전이 예상되며 아메리칸 익스프레스 대회부터 출전이 가능하다고 밝혔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
