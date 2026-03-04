군산 해상풍력 산업지원센터 재개…2027년 준공 목표
전북 군산에 해상풍력 유지·보수 인력을 양성하는 산업지원센터 구축 사업이 본격화되고 있다.
4일 군산시에 따르면 한국에너지공단이 추진하는 ‘해상풍력 산업지원센터’ 구축 사업이 올해 1월 기초 보강 공사에 착수하면서 정상적으로 추진되고 있다.
해상풍력 산업지원센터는 재생에너지 확대에 따라 늘어나는 유지보수(O&M)와 안전관리 전문 인력을 양성하기 위한 교육 인프라다.
센터는 세계풍력기구(GWO) 인증 기준에 맞춘 교육 과정을 운영해 해상풍력 현장에서 필요한 실무 인력을 체계적으로 양성하는 역할을 맡게 된다.
특히 군산항이 해상풍력 지원 항만으로 지정될 예정인 가운데 센터의 교육 기능과 항만 물류 인프라를 연계해 해상풍력 산업 생태계를 구축한다는 구상이다. 제조와 물류, 유지보수를 아우르는 산업 기반을 마련해 지역 에너지 산업 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.
센터 내부에는 실제 해상 환경을 구현한 교육 시설이 구축될 예정이다. 해양환경 모의 수조를 비롯해 헬리콥터 탈출 훈련 시뮬레이터, 구조 훈련 장비 등 해상 안전 교육을 위한 실습 시설이 들어선다.
사업은 당초 지반 문제로 공사가 일시 중단됐으나 구조 안전성을 확보하기 위한 기초 보강 공사가 시작되면서 공사가 재개됐다. 준공 목표 시점은 2027년 8월이다.
군산시는 산업지원센터가 조성되면 기존 조선·자동차 중심의 제조 기반과 재생에너지 산업을 연계해 지역 산업 구조 전환과 일자리 창출에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
