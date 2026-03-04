월 4만5000원 넘으면 전액 환급… 부산 대중교통 무제한 시대

오는 4월부터 부산에서는 월 4만5000원만 내면 대중교통을 사실상 무제한 이용할 수 있게 된다. 사실상 ‘대중교통 상한 요금제’가 도입되는 셈이다.
부산시는 정부의 대중 교통비 환급 사업인 K-패스(모두의 카드)와 동백패스를 연계해 제도를 개편한다고 4일 밝혔다. 동백패스와 K-패스에 동시에 가입한 시민은 월 4만5000원을 초과하는 부산 지역 대중교통 이용 금액을 무제한 돌려받게 된다.
정부가 올해 1월부터 시행한 K-패스는 일반 유형 기준 월 5만5000원 이상 이용 시 초과분을 환급하는 제도다. 반면 동백패스는 월 4만5000원을 초과하는 이용 금액에 대해 일정 한도 내에서 환급해 왔다. 이번 연계로 환급 기준은 4만5000원으로 낮아지고, 환급 한도는 사실상 사라진다. 시민 입장에서는 교통비 부담의 상한이 분명해지는 셈이다.
동백패스는 2023년 8월 전국 최초로 도입됐다. 이후 청소년 전용 패스 도입과 모바일 서비스 확대 등을 통해 이용 기반을 넓혀왔다. 올해 1월 말 기준 가입자는 81만3298명으로, 부산 인구 대비 높은 참여율을 보이고 있다. 부산연구원 조사에서는 이용자의 93%가 만족한다고 응답했으며, 승용차에서 대중교통으로의 전환 효과도 확인됐다.
시는 정부와의 협의를 마치고 현재 연계 시스템을 개발 중이다. 다음 달 시스템 구축이 완료되면 기존 이용자는 별도의 카드 발급 없이 기존 동백패스를 그대로 사용하면 된다. 이용 실적에 따라 환급 혜택이 자동 적용되는 방식이다.
이번 연계는 재정 측면에서도 의미가 있다. K-패스는 국비 50%가 지원되는 사업인 만큼, 전액 시비로 운영돼 온 동백패스의 재정 부담도 일부 완화될 전망이다. 지방정부가 선도적으로 도입한 교통 정책이 중앙정부 사업과 결합해 지속 가능성을 확보하는 모델로 평가된다.
박형준 부산시장은 “동백패스는 가입자 80만명을 돌파한 부산의 대표 교통정책”이라며 “시민 혜택을 확대하는 동시에 재정 건전성도 함께 고려한 구조로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
