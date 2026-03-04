서점가도 ‘단종앓이’ 중…‘왕사남’ 흥행에 소설 재출간까지

연합뉴스

단종의 생애를 다룬 영화 ‘왕과 사는 남자’의 인기로 서점가도 활기를 띠고 있다.

단종의 실제 이야기를 읽기 위해 ‘조선왕조실록’을 찾는 독자들의 발길이 이어지고, 저작권이 소멸된 70년 전 소설 ‘단종애사’도 재출간됐다.