서점가도 ‘단종앓이’ 중…‘왕사남’ 흥행에 소설 재출간까지
단종의 생애를 다룬 영화 ‘왕과 사는 남자’의 인기로 서점가도 활기를 띠고 있다. 단종의 실제 이야기를 읽기 위해 ‘조선왕조실록’을 찾는 독자들의 발길이 이어지고, 저작권이 소멸된 70년 전 소설 ‘단종애사’도 재출간됐다.
4일 교보문고에 따르면 ‘왕과 사는 남자’ 공식 개봉일인 지난달 4일부터 지난 2일까지 약 한 달간 ‘조선왕조실록’을 키워드로 한 도서의 판매량이 개봉 이전 기간보다 2.9배로 늘었다. 지난해 같은 기간과 비교해도 2.1배로 급증한 것이다.
‘설민석의 조선왕조실록’(설민석), ‘한 권으로 읽는 조선왕조실록’(박영규), ‘왕이 들려주는 조선왕조실록’(조아라) 등이 상위권에 올랐다. 이덕일의 ‘조선왕조실록’ 세트 중에서도 ‘세종 문종 단종’ 편이 가장 주목을 받았다.
단종을 주인공으로 한 이광수(1892~1950) 소설 ‘단종애사’도 재출간됐다. 이 소설은 1928~1929년 동아일보에 연재된 작품으로, 작가 사후 70년이 지나 저작권이 소멸된 상태다.
지난달 새움은 ‘단종애사’를 출간했다. 지난 3일 기준 교보문고 일간 베스트 소설 부문에서 22위로, 전날보다 14계단 상승했다. 열림원과 더스토리에서도 출간을 앞두고 예약 판매 중이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사