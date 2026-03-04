시가 110억원대 ‘짝퉁 폴로’ 의류 제조·수입 적발
중국 등 해외에서 유명 브랜드 의류와 유사하게 디자인된 의류를 제조·수입한 뒤 국내에서 위조 상표를 붙여 유통하려 한 일당이 세관에 적발됐다.
인천본부세관은 상표법 위반 혐의로 유통업자 A씨(64)와 수입업자 B씨(58·여) 등 4명을 검찰에 불구속 송치했다고 4일 밝혔다.
A씨 등은 2024년 말부터 지난해 중순까지 중국과 베트남 등에서 유명 브랜드 ‘폴로’의 의류와 비슷하게 디자인된 의류 5만장(시가 110억원 상당)을 제조해 국내로 수입한 뒤 위조 상표를 붙여 유통하려 한 혐의를 받고 있다.
A씨 등은 정품 폴로 의류 견본을 토대로 동일 디자인의 의류를 상표 없이 중국에서 제작해 1장당 6000원에 수입한 뒤 다시 상표를 자수로 새기고 국내 유통을 목적으로 창고에 보관했던 것으로 조사됐다.
세관은 지난해 국내에서 위조 폴로 의류가 대량으로 유통된다는 정보를 입수하고 수사에 착수했다. 수사 과정에서 창고에 보관 중이던 위조 폴로 의류를 발견해 압수했다.
이번 적발로 폴로 상표권자는 세관에 감사의 뜻을 표하고 감사패를 전달할 계획이다.
김재철 인천본부세관 조사국장은 “위조 상품의 수입·제조·유통은 공정한 무역 질서를 훼손하고 소비자의 신뢰와 권익을 침해하는 중대한 범죄”라며 “앞으로도 해외 제조 단계부터 국내 유통망까지 연계된 위조 상품 조직에 대해 수사를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다. 이어 “공식 쇼핑몰이나 정식 오프라인 매장이 아닌 경로를 통해 저렴한 가격으로 판매되는 제품은 위조 상품일 가능성이 있다”며 각별한 주의를 당부했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사