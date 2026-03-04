부산 ‘부기수산’ 팝업 개최… 도시브랜드 굿즈 한자리에

광복로 브랜드숍서 4월까지

지역 중소기업 12곳 참여

하반기 팝업 참여기업 모집

중구 광복로에 위치한 부산 브랜드숍 ‘Big Shop(Busan is good Shop)’ 외부 전경. 이곳에서 부산시 소통캐릭터 ‘부기’를 활용한 팝업스토어 ‘부기수산’이 운영된다. /부산시 제공

부산시가 도시브랜드 캐릭터 ‘부기’의 지식재산권(IP)을 활용해 굿즈 판매와 체험 공간을 결합한 팝업을 선보인다.



부산시와 부산디자인진흥원은 4일부터 다음 달 30일까지 중구 광복로 부산 브랜드숍 ‘빅숍(Big Shop·Busan is good Shop)’에서 부산시 소통캐릭터 ‘부기’를 활용한 팝업스토어 ‘부기수산’을 운영한다고 밝혔다.



부기는 부산의 시조(市鳥)인 갈매기를 의인화한 캐릭터로, 소셜네트워크서비스(SNS) 소통과 지역 축제·공연·관광지 현장 활동을 통해 시민과 관광객에게 친근하게 다가가며 인지도를 높여왔다. 지난해 케이-디자인 어워드(K-Design Award) 캐릭터·커뮤니케이션 부문 본상 ‘위너’에 선정되며 캐릭터 IP로서의 경쟁력도 인정받았다.



이번 팝업은 부산의 바다와 수산시장을 콘셉트로 구성된 체험형 공간으로 조성한다. 단순 판매를 넘어 부산의 지역성과 부기의 개성을 결합한 콘텐츠를 선보인다. 특히 부기 캐릭터 IP를 활용해 상품을 개발한 부산 지역 중소기업 12개사가 참여해 인형, 열쇠고리, 문구류, 생활소품 등 다양한 굿즈를 판매한다.



공간에는 부산 사투리와 부기 캐릭터를 활용한 포토존도 마련돼 방문객이 자유롭게 사진을 촬영할 수 있도록 했다. 오는 7일 오후 3시에는 부기가 일일 샵매니저로 등장해 상품을 직접 소개하고 시민과 소통하는 이벤트도 진행한다.



부산 브랜드숍은 중구 광복로에 있는 도시브랜드 플랫폼으로, 1층은 지역 기업과 협업하는 팝업스토어, 2층은 부산 도시브랜드 굿즈 전시·판매 공간으로 운영되고 있다. 지난해 5개 지역 기업이 참여해 팝업을 운영하는 등 도시브랜드를 기반으로 한 협업 모델을 확대해 왔다.



부산 브랜드숍 내부 모습. 부산의 바다와 수산시장을 콘셉트로 구성된 ‘부기수산’ 팝업 공간에서 다양한 부기 굿즈가 전시·판매되고 있다. /부산시 제공

아울러 도시브랜드 활용을 극대화하기 위해 다음 달 15일까지 ‘2026 하반기 부산 브랜드숍 팝업 행사’ 참여 기업도 모집한다. 선정 기업은 오는 7월부터 12월까지 브랜드숍 내 팝업스토어를 운영할 수 있으며, 종료 후에도 입점 판매를 지속할 수 있다. 기업 간 컨소시엄 형태의 공동 신청도 가능하다.



부산디자인진흥원 관계자는 “부산 브랜드숍은 도시브랜드를 시민과 함께 만들어 가는 소통 공간”이라며 “부기수산 팝업이 지역 디자인 기업의 상품 경쟁력을 알리고 부산 도시브랜드의 확장 가능성을 보여주는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 882 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시가 도시브랜드 캐릭터 ‘부기’의 지식재산권(IP)을 활용해 굿즈 판매와 체험 공간을 결합한 팝업을 선보인다.부산시와 부산디자인진흥원은 4일부터 다음 달 30일까지 중구 광복로 부산 브랜드숍 ‘빅숍(Big Shop·Busan is good Shop)’에서 부산시 소통캐릭터 ‘부기’를 활용한 팝업스토어 ‘부기수산’을 운영한다고 밝혔다.부기는 부산의 시조(市鳥)인 갈매기를 의인화한 캐릭터로, 소셜네트워크서비스(SNS) 소통과 지역 축제·공연·관광지 현장 활동을 통해 시민과 관광객에게 친근하게 다가가며 인지도를 높여왔다. 지난해 케이-디자인 어워드(K-Design Award) 캐릭터·커뮤니케이션 부문 본상 ‘위너’에 선정되며 캐릭터 IP로서의 경쟁력도 인정받았다.이번 팝업은 부산의 바다와 수산시장을 콘셉트로 구성된 체험형 공간으로 조성한다. 단순 판매를 넘어 부산의 지역성과 부기의 개성을 결합한 콘텐츠를 선보인다. 특히 부기 캐릭터 IP를 활용해 상품을 개발한 부산 지역 중소기업 12개사가 참여해 인형, 열쇠고리, 문구류, 생활소품 등 다양한 굿즈를 판매한다.공간에는 부산 사투리와 부기 캐릭터를 활용한 포토존도 마련돼 방문객이 자유롭게 사진을 촬영할 수 있도록 했다. 오는 7일 오후 3시에는 부기가 일일 샵매니저로 등장해 상품을 직접 소개하고 시민과 소통하는 이벤트도 진행한다.부산 브랜드숍은 중구 광복로에 있는 도시브랜드 플랫폼으로, 1층은 지역 기업과 협업하는 팝업스토어, 2층은 부산 도시브랜드 굿즈 전시·판매 공간으로 운영되고 있다. 지난해 5개 지역 기업이 참여해 팝업을 운영하는 등 도시브랜드를 기반으로 한 협업 모델을 확대해 왔다.아울러 도시브랜드 활용을 극대화하기 위해 다음 달 15일까지 ‘2026 하반기 부산 브랜드숍 팝업 행사’ 참여 기업도 모집한다. 선정 기업은 오는 7월부터 12월까지 브랜드숍 내 팝업스토어를 운영할 수 있으며, 종료 후에도 입점 판매를 지속할 수 있다. 기업 간 컨소시엄 형태의 공동 신청도 가능하다.부산디자인진흥원 관계자는 “부산 브랜드숍은 도시브랜드를 시민과 함께 만들어 가는 소통 공간”이라며 “부기수산 팝업이 지역 디자인 기업의 상품 경쟁력을 알리고 부산 도시브랜드의 확장 가능성을 보여주는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지