李정부 임명 해군총장, 계엄 관여 의혹 정직 1개월

李정부 임명 해군총장, 계엄 관여 의혹 정직 1개월
국방부가 12·3 비상계엄에 관여한 의혹이 제기된 강동길 해군참모총장에게 정직 1개월 중징계를 내렸다. 강 총장은 이재명정부가 들어선 뒤인 지난해 9월 해군참모총장으로 임명됐다.
국방부는 4일 “12·3 불법 비상계엄과 관련해 해군참모총장에 대해 성실의무위반으로 중징계 처분했다”고 밝혔다.
앞서 국방부는 계엄 관련 의혹이 제기된 강 총장에 대해 지난달 13일 직무 배제한 뒤, 같은 달 27일 징계위원회를 개최했다.
비상계엄 당시 합동참모본부 군사지원본부장을 맡고 있던 강 총장은 계엄사령부 구성 당시 정진팔 합참차장의 지시를 받고 합참 계엄과장에 계엄사 구성 지원을 지시한 혐의로 징계 의뢰됐다.
정 전 합참차장은 지난 3일 파면 처분을 받았다.
강 총장이 직무배제되면서 곽광섭 해군참모차장이 총장 직무대리를 수행하게 됐다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
