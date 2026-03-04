시사 전체기사

李정부 임명 해군총장, 계엄 관여 의혹 정직 1개월

입력:2026-03-04 10:32
수정:2026-03-04 10:40
공유하기
글자 크기 조정
지난해 12월 29일 경남 창원시 진해군항에서 거행된 장보고함 퇴역식에서 강동길(대장) 해군참모총장이 축사를 하고 있다. 해군본부 제공

국방부가 12·3 비상계엄에 관여한 의혹이 제기된 강동길 해군참모총장에게 정직 1개월 중징계를 내렸다. 강 총장은 이재명정부가 들어선 뒤인 지난해 9월 해군참모총장으로 임명됐다.

국방부는 4일 “12·3 불법 비상계엄과 관련해 해군참모총장에 대해 성실의무위반으로 중징계 처분했다”고 밝혔다.

앞서 국방부는 계엄 관련 의혹이 제기된 강 총장에 대해 지난달 13일 직무 배제한 뒤, 같은 달 27일 징계위원회를 개최했다.

비상계엄 당시 합동참모본부 군사지원본부장을 맡고 있던 강 총장은 계엄사령부 구성 당시 정진팔 합참차장의 지시를 받고 합참 계엄과장에 계엄사 구성 지원을 지시한 혐의로 징계 의뢰됐다.

정 전 합참차장은 지난 3일 파면 처분을 받았다.

강 총장이 직무배제되면서 곽광섭 해군참모차장이 총장 직무대리를 수행하게 됐다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
중동 리스크 수없이 학습… 확전 여부가 코스피 방향타
스텔스기 요격할 수 있다더니… 이란서 뚫린 ‘Made in China’ 방공망
강달러에 웃는 트럼프… 美에 돈 몰리고 금리 인하 1석2조 기회
코스피만 더 빠졌다… 시총 377조원 증발
이란, 저가 드론으로 방공망 교란… “석유 한 방울도 못 나간다”
“장대한 분노, 중단 없음”… 트럼프, 기내서 승인 후 ‘YMCA’ 춤춰
“그때 체포했다면 2차 사망 막았다”…강북 모텔살인 유족 측 호소
‘여수 4개월 영아 살해’ 부모 신상 ‘탈탈’…아기 죽던 날 아빠는 ‘이곳’에
국민일보 신문구독