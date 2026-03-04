“신종 감염병 초기 대응 중요”…민간 진단검사 역량 강화 나선다
질병청, 민간 ‘우수 감염병병원체 확인 기관’ 5곳 추가 지정
SCL “축적된 경험과 혁신적 연구개발 기반 대응 체제 구축”
최근 니파 바이러스 등 신종 감염병의 출현이 잇따르면서 코로나19 팬데믹 이후 전 세계적으로 보건 안보에 대한 경각심이 커지고 있다. 감염병 발생 주기가 단축되고 새로운 변이가 끊임없이 출현하는 등 예측 불가의 상황이 지속되면서 감염병에 대한 신속하고 체계적인 대응 능력은 국가가 최우선적으로 갖춰야 할 필수적인 보건 사회 안전망이 됐다.
백신이나 치료법이 없는 신종 감염병의 경우 효과적인 대응을 가를 핵심 요소는 진단 전략과 신속한 진단 검사를 비롯한 초기 대응이다. 실제로 코로나19 대유행 시점에서 K-방역이 사망자 수를 줄이는 데 주요한 역할을 했던 배경에는 감염병 발생 초기 신속·정확한 진단 검사 역량 때문이라는 평가가 많다. 특히 민간 영역에서의 진단 검사가 큰 역할을 했다.
질병청, 우수 감염병병원체 확인 기관 5곳 추가 지정
4일 보건당국과 업계에 따르면 질병관리청은 최근 SCL(재단법인 서울의과학연구소)과 이원의료재단, 녹십자의료재단, 삼광의료재단, 씨젠의료재단 등 5곳을 ‘우수 감염병병원체 확인 기관’으로 지정했다. 지난해 초 세브란스병원, 서울대병원, 서울성모병원, 고려대안암병원 등 4개 민간 의료기관의 확인 기관 시범 선정에 이은 후속 조치다. 확인 기관은 향후 질병청과 협력해 모의훈련, 공동 숙련도 평가 등 감염병 위기대비 활동에 참여한다. 위기 시 병원체 확인 진단 분야에서 적극적인 검사를 수행하게 된다.
질병청은 “코로나19 팬데믹 시기에 민·관이 적극 협력해 위기를 극복한 것처럼, 향후 팬데믹 위기 시 신속 대응할 수 있도록 국내 민간 기관의 우수한 진단 검사 역량을 적극적 활용하는 체계를 마련하겠다”고 밝혔다.
SCL 관계자는 “향후 감염병 감시 및 대응 체계를 고도화함으로써 감염병 발생 시 방역 대응 속도를 재고하는 데 중추적인 역할을 수행할 것”이라고 말했다.
우수 감염병병원체 확인 기관 지정 제도는 팬데믹 발생 시 국가의 진단검사 역량을 효과적으로 확충하기 위해 마련된 제도적 장치로, 우수한 역량을 보유한 검사 기관을 선정해 협력 체계를 구축하고 위기 시 신속하게 대응할 수 있도록 국가 감염병 대응 체계를 강화하는 데 목적이 있다. 이경률 SCL 총괄의료원장(SCL그룹 회장)은 “우수 감염병병원체 확인 기관으로서 질병청의 국가 대응 체계에 발맞춰 적극적으로 협력하고 축적된 경험과 전문성을 바탕으로 감염병 발생 시 신속하게 대처해 국민 보건 향상에 기여할 수 있도록 하겠다”고 전했다.
SCL, 감염병 조기 진단 및 대응 역량 확충
SCL은 코로나19 등 감염병 퇴치를 위해 신속한 검사는 물론 해외 의료기관과의 긴밀한 공조체계 구축 등 광범위한 활동을 펼쳐왔다. 2015년 메르스(MERS·중동급성호흡기증후군) 사태를 반면교사로 삼아 신종 감염병이 특정 주기로 반복될 것을 대비해 기존 경험을 토대로 전문 인력 및 장비 등 대량 검사 의뢰를 수용할 수 있도록 검사 프로세스를 구축했다. 특히 20여 년간 우수 검사실 신임 인증제는 물론 세계적인 정도관리 심사 기관인 ‘CAP(College of American Pathologists)’ 같은 국내외 인증 사업에 지속 참여해 검사의 질 향상을 위해 꾸준히 노력해 왔다. 이러한 체계적인 검사 시스템은 코로나19 팬데믹 동안 국내 진단검사 분야의 역량을 전 세계적으로 알리는 데 크게 기여했다. SCL은 국내 검사기관 최초로 해외 의료 기관인 핀란드 메힐레이넨(Mehiläinen)에서 의뢰받은 코로나19 검사를 수행하는 등 글로벌 보건 위기 극복에 적극 동참했다.
미래 감염병 대비를 위한 연구 개발 역량 강화에도 주력하고 있다. 대도시 하수 처리장의 생활 하수를 검사해 지역사회 감염병 유행을 예측할 수 있음을 입증하는 연구 결과를 국제 학술지(Scientific Reports 2024년 10월호)에 게재한 바 있다. 하수 내 병원체 분석은 임상 검사 이전 단계에서 지역사회 감염 확산을 조기에 검출할 수 있는 효과적인 수단으로, 데이터 기반 감시 체계가 정착되면 향후 감염병 예측 및 공중보건 대응력 강화에 기여할 전망이다.
이경률 총괄의료원장은 “급변하는 의료 환경과 예측할 수 없는 신종 감염병 출현에 선제적으로 대응하기 위해 축적된 경험과 혁신적인 연구 개발을 기반으로 국가 감염병 대응 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 강조했다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
