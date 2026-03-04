인천교통공사 “전기요금 개편 추진 등으로 부담 가중”

인천교통공사 본사 전경. 공사 제공

또 전기요금은 도시철도 운행뿐 아니라 역사 조명, 냉난방, 환기 설비 등 안전 운행에 필수적인 비용이다. 이에 공사는 전력 사용을 크게 줄이기 어렵다는 입장이다.

최근 3년 평균 온실가스 배출량보다 15%를 줄여야 하는 제4차 배출권거래제와 관련한 공사의 부담도 매우 큰 상태다.

감축 목표를 달성하지 못하면 부족한 만큼의 배출권을 시장에서 구매해야 한다.

도시철도는 전기로 운행되는 친환경 교통수단이지만, 운행 횟수를 줄이지 않는 한 단기간에 온실가스 배출량을 대폭 감축하기는 어렵다.

최정규 공사 사장은 “도시철도는 시민의 이동권을 책임지는 핵심 공공서비스”라며 “전기요금 체계 개편과 배출권 제도 운영 과정에서 대중교통의 공공적 특수성이 충분히 반영될 수 있도록 관계기관과 협의해 나가겠다”고 말했다.