인천교통공사 “전기요금 개편 추진 등으로 부담 가중”
인천교통공사는 정부의 전기요금 체계 개편 추진과 온실가스 배출권거래제 강화로 도시철도 운영비 부담이 크게 늘어나고 있다고 4일 밝혔다.
정부는 태양광 발전이 많은 낮 시간(오전 11시∼오후 3시)에 전기요금을 낮추고 전력 수요가 집중되는 저녁 시간(오후 6∼9시)에 요금을 올리는 방안을 검토 중이다.
도시철도는 출퇴근 시간대에 전력 사용이 집중되는 구조라서 전기요금 개편이 진행될 경우 인천1·2호선 등을 운영 중인 공사의 부담이 늘어날 수밖에 없다.
또 전기요금은 도시철도 운행뿐 아니라 역사 조명, 냉난방, 환기 설비 등 안전 운행에 필수적인 비용이다. 이에 공사는 전력 사용을 크게 줄이기 어렵다는 입장이다.
최근 3년 평균 온실가스 배출량보다 15%를 줄여야 하는 제4차 배출권거래제와 관련한 공사의 부담도 매우 큰 상태다. 감축 목표를 달성하지 못하면 부족한 만큼의 배출권을 시장에서 구매해야 한다.
공사는 제4차 배출권거래제를 적용하면 연간 2만t 이상의 배출권이 부족할 것으로 보고 있다. 이를 매입할 경우 연간 3억원 이상의 추가 비용이 발생한다. 특히 국내외 탄소중립 정책 강화로 배출권 거래 가격이 지속적인 상승세를 보이고 있어 향후 매입 비용은 눈덩이처럼 불어날 전망이다.
도시철도는 전기로 운행되는 친환경 교통수단이지만, 운행 횟수를 줄이지 않는 한 단기간에 온실가스 배출량을 대폭 감축하기는 어렵다.
이와 함께 지난해 기준으로 기본운임(1550원)은 원가(2446원)에 미치지 못하는 수준으로 책정돼 있을 뿐 아니라 전기요금을 일반 기업과 같은 기준으로 적용받고 있어 공사의 부담은 지속되고 있다.
최정규 공사 사장은 “도시철도는 시민의 이동권을 책임지는 핵심 공공서비스”라며 “전기요금 체계 개편과 배출권 제도 운영 과정에서 대중교통의 공공적 특수성이 충분히 반영될 수 있도록 관계기관과 협의해 나가겠다”고 말했다.
