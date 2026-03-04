하남시 한홀중학교 개교 “명품 교육도시 하남 박차”
이현재 시장, 신입생 직접 맞이하며 입학 축하
경기 하남시 미사강변도시의 고질적인 과밀학급 문제를 해소할 한홀중학교가 지난 3일 개교하며 하남 교육환경 개선의 전환점을 마련했다.
이현재 하남시장은 이날 올해 처음 문을 연 한홀중학교를 찾아 등교하는 신입생 302명을 직접 맞이하며 개교와 입학을 축하했다.
학교 정문에서는 이현재 시장을 비롯해 심상웅 교육장, 조익상 교장 등 관계자들이 참석한 가운데 ‘입학생 등교맞이 환영 행사’가 열렸다.
한홀중학교는 부지면적 1만5000㎡에 특수학급을 포함한 31학급, 총 846명을 수용할 수 있는 규모로 조성됐다. 올해는 11학급 302명의 신입생으로 첫 출발을 알렸다. 학교 개교로 미사강변도시 내 중학교 과밀 문제가 상당 부분 해소될 것으로 기대된다.
이번 개교는 지역 내 과밀학급 문제가 사회적 갈등으로 번지던 상황에서 하남시와 주민들이 협력해 이뤄낸 성과라는 점에서 의미를 더한다.
시는 주민 동의를 바탕으로 공원 부지를 학교 용지로 무상 임대하는 결단을 내렸고, 이는 시민과 행정이 함께 교육 현안을 해결한 상생 모델로 평가받고 있다.
한홀중학교는 설계 단계부터 주민 친화적 공간으로 기획됐다. 체육시설은 향후 지역 주민에게 개방하되, 학생 교육활동과 주민 이용 동선이 겹치지 않도록 분리 설계했으며 독립 보안 시스템도 갖췄다. 주민들의 협조로 적기에 개교한 만큼 학교 측은 체육시설 개방으로 지역사회에 보답할 계획이다.
안전한 교육환경 조성을 위한 기반도 마련됐다. 하남시는 학교 주변 인프라 구축에 총 33억원을 투입해 통학로와 진입로를 정비했다. 미사숲공원 산책로 재조성을 완료하고 안전한 통학 인프라를 구축했다.
하남시와 광주하남교육지원청은 지난 20일 합동 점검을 실시해 통학로부터 운동장, 체육시설, 교실 내부까지 전반적인 시설을 점검했다. CCTV 6곳을 효율적으로 운영하고 사각지대를 보완했으며, 필요 시 추가 설치할 방침이다. 또한 보안등 10곳을 신규 설치하고 노후 등기구 2곳을 교체해 야간 통행 안전도 강화했다.
이 시장은 “오랫동안 기다려온 한홀중학교의 역사적인 첫 페이지를 시민들과 함께 열게 되어 매우 기쁘다”며 “아이들이 이곳에서 꿈을 펼칠 수 있도록 명품 교육도시 하남을 만드는 데 모든 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다. 심상웅 교육장도 “학생들의 눈빛에서 하남 교육의 밝은 미래를 보았다”며 적극적인 지원을 약속했다.
