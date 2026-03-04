“대구·경북통합특별시 되면 북부권 ‘전략산업거점’으로 대개조”
경북도, ‘대구·경북통합특별시가 가져올 북부권 발전 비전’ 제시해 눈길
‘대구·경북통합특별시 설치를 위한 특별법’ 국회 통과가 불투명해진 가운데 경북도가 ‘대구·경북통합특별시가 가져올 경북 북부권 발전 비전’을 제시해 눈길을 모은다.
경북도 관계자는 “여러 가지 상황으로 인해 통합특별법이 국회를 통과하지 못하는 안타까운 상황이지만, 이번 특별법을 통해 북부권을 더 이상 소외된 변방이 아닌 대한민국 행정과 첨단농업, 세계적 문화의 새로운 성장엔진으로 설정하고 있다”고 4일 밝혔다.
특별법안이 통과되면 통합특별시 북부권은 도청신도시를 중심으로 행정복합발전지역이자 북부권 전략산업 거점으로 발전한다. 통합특별시장은 신도시 균형발전을 위해 특별지방행정기관 및 산하 공공기관 등을 우선 이전시키고 지원해야 하기 때문이다.
신도시 내 대학연합캠퍼스 조성과 첨단바이오산업 육성을 위한 국가의 행·재정적 지원 우선, 신도시 정주여건 개성을 위한 특별 지원도 명시됐다. 이는 신활력 프로젝트와 연계돼 포스트 백신분야, 북부권 에너지공동체 사업 등과의 시너지가 기대된다.
또 ‘그린바이오산업 육성지구’, 글로벌 첨단재생의료 클러스터, AI 기반 감염병 대응산업 인프라 패키지 등과 지역산업을 주도할 것으로 예상된다.
통합특별시장은 신도시를 글로벌미래특구(제233~235조)로 지정할 수도 있어 북부권 비상의 핵심동력이 될 전망이다. 특구가 되면 경제자유구역, 관광특구, 스마트도시 특화단지, 연구개발특구 등 각종 특구로 동시에 지정되면서 파격적 효과가 발생하기 때문이다. 이는 도청신도시가 글로벌 경쟁력을 갖춘 최첨단 신산업 거점이자, 명품 주거도시로 도약하는 결정적 계기가 될 것으로 전망된다.
통합특별시장은 인구 감소나 지역 균형발전을 위해 농촌 활력과 공간 재생이 필요한 지역 등을 농촌활력촉진지구로 지정할 수 있고 국가와 시장은 이에 필요한 재정지원도 할 수 있다(제264조). 이 지구에서는 장관 승인 없이도 농업진흥지역을 해제 및 지정할 수 있다.
농지전용 허가권도 있어 북부권의 대규모 스마트농업단지, 농공단지, 관광시설 유치에 걸림돌이 된 입지 규제를 획기적으로 완화할 수 있게 된다. 스마트농업육성지구 특례(266조)로 생산기반시설 구축에 국비 지원을 하고 지역 실정에 맞는 스마트팜 확산 모델도 신속하게 추진한다.
푸드테크 혁신클러스터(제260조) 지정으로 지역 농산물을 활용한 첨단식품산업 육성과 농산물 활용 사업자를 융복합사업자로 인증하는 특례로 외부 자본과 인재 유입도 촉진한다.
국가는 통합특별시를 세계한류 역사문화 중심도시로 만들기 위한 5한(한복, 한식, 한옥, 한지, 한글) 관련 사업에 재정지원을 할 수 있다(제376조).
또 역사문화벨트 조성(제377조)을 통해 신라 및 가야와 함께 북부권의 핵심인 유교 역사문화자원을 연계하는 벨트를 구축, 역사문화 관광루트 개발과 콘텐츠 디지털화가 추진된다. 도는 이를 동해 북부권이 명실상부한 세계적 문화예술도시로 거듭날 것으로 보고 있다.
제344조에 따라 통합특별시장은 인구감소지역 내 문화·체육·유원시설 등을 결합한 대규모 ‘복합리조트 단지’ 조성사업을 우선 추진할 수 있고 이에 대한 국가의 행·재정적 지원 근거도 마련했다.
인구감소지역을 경유하는 광역철도 노선 경영의 손실비용 부담도 면제(제134조)할 수 있어 도는 북부권 관광지로의 접근성을 높이는 인프라 운영에도 힘이 실릴 것으로 전망했다.
산림문화 및 자연휴양림 지정 및 조성계획 승인, 산림복지지구 지정과 조성계획 승인, 산촌활성화 지정센터 지정 권한이 통합특별시장에게 넘어온다(제363조).
이는 북부권 시·군들이 산림청의 승인절차를 기다리지 않고도 지역특화 산림휴양시설이나 대규모 산림복지단지를 직접 기획 및 조성할 수 있게 된다는 뜻이다. 산림이용진흥지구(365조)도 지정할 수 있어 산림휴양·치유시설과 산림관광 산업화가 가능해지고, 국가는 도로 등 기반시설 설치 비용을 지원한다.
바이오와 백신 등 북부권 전략산업을 담당할 인재를 육성하기 위해 마이스터고, 특성화고 교육과정도 자율적으로 운영할 수 있다. 신도시를 중심으로는 대학연합캠퍼스를 조성해 국가 예산을 우선 지원받는다.
지역 간 격차 해소를 위한 균형발전기금(제57조)도 설치 및 운영되고 통합특별시장의 낙후지역 발전시책 수립 우선지원(제374조)도 명시됐다. 이에 대한 국가 재정 지원은 물론이다.
이밖에 통합특별시장은 공립박물관·미술관을 설립할 때 자체 설립타당성 사전검토를 할 수 있어(제339조) 북부권 유교문화나 전통예술 등 지역적 특수성을 반영한 맞춤형 전시공간을 신속하게 조성할 수 있는 근거를 마련했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
