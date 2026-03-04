美 국방차관 “북핵과 러시아 실존적 위협…이란 ‘끝없는 전쟁’ 안될 것”

엘브리미 콜비 미국 국방부 정책차관이 3일(현지시간) 연방 상원 군사위원회가 개최한 청문회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

“무시하거나 축소하는 것이 아니라 동맹의 기본 구조와 협력하는 방식으로 우리(미국)의 전반적 전략을 배치하는 것“

이라고 강조했다.

달리 ‘북한 비핵화’는 언급하지 않았다.

우리가 이들(러시아와 북핵 위협)에서 손을 떼겠다는 것이 아니다. 오히려 현실적으로 그들이 주도권을 쥐는 것을 지켜보겠다고 말하는 것”이라고 강조했다.

그는 이번 작전의 목표에 대해 “우리와 미군 기지, 미군, 중동과 다른 지역 동맹국 및 파트너에 대한 이란의 군사력 사용 능력을 해결하는 데 초점이 맞춰졌다”며 “이는 주로 이란의 미사일 전력에 관한 것”이라고 했다.