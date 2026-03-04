해경청, 호르무즈 해협 긴장 고조에 대응체계 강화
해양경찰청은 최근 중동지역 정세 불안, 호르무즈 해협 일대 긴장 고조와 관련해 관계기관과의 공조를 확대하고 우리나라 선박의 안전 확보를 위한 상황관리 및 비상대응체계를 강화한다고 4일 밝혔다.
해경청은 지난 3일 장인식 청장 직무대행(차장) 주재로 상황점검회의를 열어 관계기관과의 정보공유 현황, 호르무즈 해협 인접국과의 협력체계 현황 등을 점검했다.
앞으로도 청장 직무대행 주재로 상황회의를 진행하며 관련 동향과 대응 조치를 면밀히 점검할 계획이다.
해경청은 현재 해양수산부와 협조해 우리나라 선박 운항정보를 일일 4회 공유하고 24시간 상황관리체계를 유지하며 상시 모니터링을 하고 있다.
또 비상상황 발생에 대비해 EPIRB 위성 조난신호 접수 시 즉시 확인·전파가 가능하도록 대응체계를 유지하고 있을 뿐 아니라 해수부와 국방부 등 관계기관과 신속한 공조체계를 가동 중이다.
이와 함께 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 오만, 카타르, 쿠웨이트 등 인접 국가 구조당국(RCC)과의 비상연락망을 점검하고 유사 시 즉각 대응이 가능하도록 국제 공조체계도 강화하고 있다.
장 직무대행은 “관계부처 및 국제 협력망과의 공조를 통해 우리 국민과 선박의 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.
