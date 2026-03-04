“나의 선태야”…김선태 개인 유튜브에 충주시가 단 댓글
충주시청 공식 유튜브 채널을 운영하며 ‘충주맨’으로 유명해진 김선태씨가 개인 유튜브 채널을 개설한 지 이틀 만에 구독자 60만명을 모았다.
4일 김씨의 유튜브 채널 ‘김선태’ 구독자 수는 61만명을 넘어섰다. 의원면직 처리된 지 이틀 만인 지난 2일 개설한 채널이다. 전날 게시한 첫 영상은 조회수 260만회를 넘기며 화제를 모으고 있다.
그는 2분11초 분량의 첫 영상에서 “퇴사를 생각하게 된 이유는 일단 많이 보여줬고 할 만큼 했기 때문”이라며 “(구독자) 100만명이 원래 목표였고 그 정도면 이제 할 도리를 다했다고 생각했다”고 말했다.
이어 “앞으로 진로에 대해 굉장히 관심이 많으셨다. 직접적이건 간접적이건 제안은 여러 곳에서 왔다”며 “고민을 많이 했는데 결론적으로 자유롭게 하고 싶어서 유튜브를 시작하게 됐다”고 설명했다.
그러면서 “퇴사하는 이유 중 가장 큰 것은 돈을 더 벌고 싶었다”며 “더 나이를 먹기 전에 내 역량을 펼쳐보고 싶었다. 잘 안되더라도 후회는 없는 편이기 때문에 일단 유튜버로서 자리를 잡고 싶은 마음이 크다”고 강조했다.
‘왕따 논란’에 대해서는 “충주시 공무원을 욕하고 전체 공무원까지 욕을 하는 것이 너무 가슴 아팠다”며 “절대 왕따도 아니었고 시청 공무원분들이 많이 도와주셨다. 전례가 없던 일이고 조직과 맞지 않는 부분이 있었을지언정 이해해줬다”고 강조했다.
시기와 질투가 있었다는 소문에 대해서는 “어느 조직이나 시기나 질투는 있다. 나도 남 욕 많이 했다”고 했다.
그가 운영하던 충주시 공식 유튜브 계정은 해당 영상에 “선태야, 나의 선태야”라는 댓글을 달기도 했다. 충주시 유튜브 채널은 김씨 후임인 최지호 주무관이 운영 중이다.
김씨는 지난달 28일 의원면직 처리됐다. 그는 마지막 영상에서 “공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로 하고 작별 인사를 드리려고 한다”고 전했다. 지난달 19일에는 청와대 관계자와 만난 사실이 알려지면서 청와대행이 유력하다는 보도가 나오기도 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
