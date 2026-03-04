시사 전체기사

새파랗게 질린 코스피… 이틀 연속 ‘매도 사이드카’

입력:2026-03-04 09:06
수정:2026-03-04 10:36
[속보] 새파랗게 질린 코스피… 이틀 연속 ‘매도 사이드카’


김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

