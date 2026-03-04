“발달장애 딸 돌볼 기회를” 박지원, 강선우 선처 호소

박지원 더불어민주당 의원이 지방선거 공천을 대가로 1억원을 받은 혐의로 구속된 강선우 무소속 의원의 선처를 호소했다. 도주 우려가 없고 증거 또한 수사당국이 확보하고 있으니 강 의원에게 발달장애를 지닌 외동딸을 보살필 기회를 줘야하지 않느냐는 것이다.
박 의원은 4일 자신의 페이스북에 “유무죄 판결이나 형량이 결정될 때까지라도 엄마가 딸을 보살필 기회를 주는 것이 법의 눈물이라 생각한다”면서 “재판부의 선처를 고대한다”고 적었다.
박 의원은 “강 의원에겐 발달장애의 외동딸이 있다”면서 “마포경찰서 유치장에서 외동딸을 생각하고 있을 강선우 의원을 생각하니 괴롭다”고 전했다.
박 의원은 강 의원의 구속이 지나치다고 주장했다. 그는 “강 의원은 사회적 책임을 통감해 자진 탈당했다”면서 “경찰 수사에 적극 협력했고 공천헌금도 인정했으며 받은 돈 또한 한 푼도 빠짐없이 반환했다”고 설명했다.
이재명 정부의 첫 여성가족부 장관 물망에 올랐던 강 의원은 보좌관 갑질 논란으로 후보자에서 낙마한 데 이어 불과 8개월여 만에 ‘공천헌금’ 의혹으로 3일 구속됐다. 22대 국회에서 구속된 현직 의원은 국민의힘 권성동 의원에 이어 두 번째다.
서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 정치자금법·청탁금지법 위반, 배임수재 혐의를 받는 강선우 의원을 상대로 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 구속영장을 발부했다.
이 부장판사는 “증거를 인멸할 염려가 있다”고 발부 사유를 밝혔다.
강 의원은 지방선거를 5개월여 앞둔 2022년 1월 서울 용산구 한 호텔에서 시의원 후보 공천과 관련해 김경 전 서울시의원으로부터 1억원이 든 쇼핑백을 주고받은 혐의를 받는다.
2022년 4월 강 의원이 당시 더불어민주당 공천관리위원회 간사였던 무소속 김병기 의원과 공천헌금 처리 방안을 논의하는 녹취록이 지난해 말 뒤늦게 공개되면서 의혹이 수면 위로 떠올랐다.
녹취록에는 강 의원이 김 의원에게 울먹이며 “살려달라”고 읍소하는 내용이 담겼다. 대화 이튿날 김 전 시의원은 민주당 강서구 서울시의원 후보로 단수 공천을 받았다.
경찰은 영장 심사에서 강 의원이 압수수색에 대비해 증거를 인멸한 정황이 있고 사건 관계자들을 회유할 우려가 있다며 구속 필요성을 강조한 것으로 전해졌다.
강 의원 측은 김 전 시의원에게 받은 금품을 모두 반환했고 현역 국회의원 신분으로 도주 우려도 없다고 반박했으나 법원은 받아들이지 않았다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
박지원, 강선우 선처 호소
