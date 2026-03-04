경기도, 지난해 난임시술비 지원 ‘역대 최다’…6만999건
경기도는 지난해 총 3만7441쌍의 난임부부에 6만999건의 난임시술비를 지원했다고 4일 밝혔다.
2024년 11월부터 난임부부당 25회에서 출산당 25회로 확대 지원하며, 경기도 역대 최다 지원을 기록한 것이다.
시술비 지원으로 인한 임신건수는 1만3981건으로, 임신성공률은 22.9%로 확인됐다.
경기도는 2023년부터 난임부부 시술비 지원 대상에 대한 소득 기준, 거주 기간 제한과 여성 연령별 차등지원 기준을 폐지했고, 지원횟수를 21회에서 25회로 늘린 바 있다.
2024년 기준 경기도 출생아 7만1285명 중 난임시술로 태어난 출생아는 1만1503명으로 6.3명 중 1명은 난임시술로 태어나 저출생 극복에 기여했다.
2025년 지원이 늘어나며 출생아 역시 전년을 훨씬 웃돌 것으로 예상된다.
이와 함께 도는 난임부부·임산부의 스트레스 완화 등 건강증진을 위해 전문 상담서비스를 제공하고 있다.
경기도 권역 난임임산부심리상담센터 2곳(남부-인구보건복지협회 경기도지회, 북부-동국대일산병원)에서 신청 가능하다.
이밖에도 난임지원으로 의학적 치료로 인한 영구적 불임 예상자에게 생식세포 냉동 및 초기 보관비용을 지원하는 ‘영구 불임예상 난자·정자 냉동 지원’ 사업, 경기도에 거주하는 만 20~49세 여성 중 기준중위소득 180% 이하이면서 난소기능이 떨어진 여성에게 사전 검사비 및 시술비용 최대 200만원·생애 1회 지원하는 ‘경기도 난자동결 시술비 지원’도 하고 있다.
유영철 경기도 보건건강국장은 “난임부부의 경제적 부담을 경감하고, 임신부터 출산까지 체계적인 지원을 강화해 아이 낳고 키우기 좋은 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.
