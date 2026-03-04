“전 숙취가 많아요”… 수유동 모텔 연쇄살인, 문자 보니

‘수유동 모텔 연쇄살인’ 피의자인 20대 여성 김모씨가 두 번째 피해자와 범행 전 연락을 주고받으면서 지속적으로 술을 언급하고 숙취에 대한 걱정을 드러냈다는 보도가 나왔다. 약물이 든 숙취해소제를 자연스럽게 건네기 위한 사전 작업이 의심되는 대목이다.
4일 CBS노컷뉴스의 보도에 따르면 김씨는 두 번째 피해자인 A씨와 휴대전화로 문자를 나누면서 술과 관련된 이야기를 반복적으로 건넸다.
김씨는 오후 9시 35분쯤 A씨에게 “좀 잤다가 아까 일어났다”면서 “숙취 때문에”라고 문자를 보냈고, A씨가 “(술을) 많이 마셨느냐”고 걱정하자 “제가 술을 별로 못 마시고 숙취가 좀 많은 편”이라고 답했다. 김씨는 또 A씨에게 “오빠는 술 잘해요?”라고 물었고 A씨는 “보통”이라며 다음 만남에는 ‘맛집’(맛있는 음식점)을 가자고 제안하기도 했다.
다른 날에는 새벽 시간대 김씨가 A씨를 “귀여우시네요”라며 칭찬한 뒤 “술 벌써 깼어요?”, “전 내일 숙취가 걱정이네요”라고 메시지를 보냈다.
범행이 이뤄진 지난달 9일 김씨와 A씨는 서울 강북구의 한 모텔에 입실하기 전 실제로 숙취해소제를 구매한 것으로 파악됐다. 당시 A씨가 결제한 편의점 영수증에는 숙취해소제 3병과 에너지드링크 등이 구매내역으로 기록돼 있다.
경찰은 범행이 이뤄진 숙박업소와 김씨의 집에서 숙취해소제 빈 병 등을 발견했다. 김씨가 피해자들에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 든 숙취해소제를 건네 숨지게 한 것으로 보고 있으며, 범행에 사용한 ‘약물 숙취해소제’는 집에서 미리 준비해 간 것으로 조사됐다.
경찰은 지난달 19일 김씨에게 살인과 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의를 적용해 구속 송치하는 한편 추가 피해자가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있다. 아울러 김씨를 상대로 프로파일러 면담을 진행해 심리를 분석하고 있다.
한편 A씨 유족은 경찰의 초동수사 부실로 추가 피해를 막지 못했다고 규탄했다.
A씨 유족을 대리하는 남언호 법률사무소 빈센트 변호사는 3일 “첫 사망자 발생 당시 경찰이 유력 용의자를 특정하고도 즉각 체포하지 않아 두 번째 피해가 발생했다”며 “경찰청장은 직접 책임 있는 답변과 공식 사과를 해야 한다”고 밝혔다.
유족 측에 따르면 경찰은 지난 1월 9일 남양주 카페 의식불명 사건 관련 상해 진정서를 접수했고, 같은 달 28일 강북구 수유동 모텔에서 첫 사망자가 발생했다.
경찰은 지난달 초 CCTV 분석 등을 통해 김씨를 유력 용의자로 특정했으나 그럼에도 “추가 증거가 필요하다”며 즉시 체포하지 않았다.
경찰은 같은 달 9일로 예정됐던 피의자 조사 일정도 연기했다. 그런데 바로 그날 같은 지역 모텔에서 또 다른 피해자가 숨진 채 발견됐다. 경찰은 이튿날인 10일이 돼서야 김씨를 체포했다.
