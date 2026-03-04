유은혜, ‘기본교육시대’ 열겠다며 내놓은 정책은

현재 약 60% 수준인 경기도 학교 급식 친환경 식자재 사용 비율을 임기 내 점진적으로 높여 100%까지 확대하기로 했다. 여기에는 유 후보의 학교 급식을 교육과 복지의 영역으로 보고, 학생 건강권 강화와 생태전환교육을 함께 추진하겠다는 교육 철학이 담겼다.

그러면서 그는

“

학생 수 감소를 이유로 교육재정을 줄일 것이 아니라 아이 한 명 한 명의 삶에 예산이 먼저 가는 구조로 전환해야 한다

”고 강조

했다.