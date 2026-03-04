유은혜, ‘기본교육시대’ 열겠다며 내놓은 정책은
유은혜 경기도교육감 예비후보가 “경기교육을 다시 기본으로 세워서 마음껏 숨 쉬는 학교, 내일이 든든한 기본교육시대를 열겠다”면서 책임교육 강화, 친환경 급식 100% 전환, 공공 돌봄 확대, 고교 교육기본소득 도입 등 4대 핵심 정책을 내놓았다.
유 예비후보는 3일 경기도의회에서 기자회견을 열어 “오늘은 새 학기 첫날이지만 많은 부모님에게는 걱정이 함께 시작되는 날이기도 하다”며 이같이 밝혔다.
먼저 책임교육 강화 방안으로는 학급당 학생수 15명 수준 유지와 기초학력 미달 비율이 높은 학교에는 기초학력 전문교사와 협력강사 배치와 함께 복지사·상담사·퇴직 교원 등 전문가들과 협력해 ‘학교 안 학교’를 운영해 사회정서학습과 심리·정서 지원 강화 구상을 밝혔다.
친환경 급식 100% 전환과 관련해서는 현재 약 60% 수준인 경기도 학교 급식 친환경 식자재 사용 비율을 임기 내 점진적으로 높여 100%까지 확대하기로 했다. 여기에는 유 후보의 학교 급식을 교육과 복지의 영역으로 보고, 학생 건강권 강화와 생태전환교육을 함께 추진하겠다는 교육 철학이 담겼다.
공공 돌봄 확대는 아이들이 언제, 어디서든 ‘안전하고 질 높은 돌봄’을 받을 수 있도록 거점 돌봄 시설을 확대하고, 이용 나이와 시간 기준을 완화하겠다는 것이다.
고교 교육기본소득 도입은 도내 고교생 전원에게 연 10만원을 지급하고, 사용처는 독서·문화예술·체육 활동 분야로 제한하는 방안이다. 여기에 연간 소요되는 예산은 약 370억원 규모로 추산했다.
유 예비후보는 “현 경기도교육청이 추진하는 운전면허취득비 지원 예산과 같은 규모”라며 “교육기본소득으로 예산의 방향을 바꿔서 청소년들이 기본사회의 품위 있는 시민으로 성장하는 데 쓰이도록 하겠다”고 제시했다.
그러면서 그는 “학생 수 감소를 이유로 교육재정을 줄일 것이 아니라 아이 한 명 한 명의 삶에 예산이 먼저 가는 구조로 전환해야 한다”고 강조했다.
