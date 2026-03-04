새벽 호남고속도 장성IC 역주행 사고… 운전자는 70대

4일 새벽 호남고속도로 장성IC 부근에서 70대 운전자가 역주행을 하다 중앙분리대를 들이받는 사고가 발생했다.
경찰에 따르면 이날 오전 2시57분쯤 전남 장성군 장성읍 호남고속도로 장성IC 부근에서 A씨(78)가 운전하는 승용차량이 역주행 했다.
A씨의 차량은 중앙분리대 등을 충격한 뒤 멈췄으며 운전자가 부상을 입어 병원 치료를 받았다. 또 역주행하던 A씨의 차량을 발견하고 피하던 화물차량도 안내표지판을 받아 운전자가 경상을 입었다.
경찰은 A씨를 상대로 음주운전 여부를 확인했으며 혈중알코올농도가 감지되지 않은 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨의 역주행 거리 등 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
