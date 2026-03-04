트럼프 “필요할 경우, 호르무즈 해협 유조선에 호위”
도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) “필요할 경우, 미국 해군은 가능한 한 신속히 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 대한 호위 작전을 시작할 것”이라고 말했다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 국제 유가가 급등하는 시장이 불안정해지자 군사적 보호를 제안한 것이다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 이같이 밝히며 “어떤 상황에서도 미국은 전 세계로의 에너지의 자유로운 흐름을 보장할 것”이라고 설명했다.
트럼프는 또 “미국 국제금융개발공사(DFC)에 걸프 해역을 통과하는 모든 해운, 특히 에너지 운송에 대해 정치적 위험 보험 및 보증을 매우 합리적인 가격에 제공하도록 지시했다. 즉시 발효된다”고 강조했다.
전 세계 석유 공급량의 약 20%가 호르무즈 해협을 통과한다. 이란은 전쟁 발발 이후 “우리는 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박을 불태울 것”이라며 “이 지역에서 단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 할 것”이라고 밝혔다.
