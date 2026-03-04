트럼프 “호르무즈 통과 유조선, 미 해군이 호송 검토”

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 대해 미 해군이 호송하는 방안을 검토중이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “필요한 경우 미 해군이 가능한 한 빨리 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 호송을 시작할 것”이라고 말했다.
또한 “미국 국제금융개발공사(DFC)에 걸프 지역을 통과하는 모든 해운, 특히 에너지 운송에 대해 정치적 위험 보험 및 보증을 매우 합리적인 가격에 제공하도록 지시했다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 “어떤 상황에서도 미국은 전 세계로의 에너지의 자유로운 흐름을 보장할 것”이라고 강조했다.
지난달 28일 미국과 이스라엘이 이란과의 전쟁을 시작한 이후 국제 유가는 급등세를 보이고 있다. 이란혁명수비대(IRGC)가 보복 일환으로 호르무즈 해협 유조선을 공격하고 봉쇄를 위협하면서 공급 차질 우려가 실제 유가에 충격을 안기는 모양세다.
호르무즈 해협은 전세계 원유 해상 물동량의 약 20%가 통과하는 에너지 수송 핵심 관문이다. 뉴욕타임스(NYT)는 지난달 28일에만 선박 통행량이 평소 대비 70% 감소했다고 보도했다. 상당수 유조선은 인근 해상에 정박해 상황을 관망하거나 대체 경로를 물색 중인 것으로 알려졌다.
트럼프 대통령의 이날 발표는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협에 맞서 미국의 군사력을 동원해 국제 에너지 수송로를 직접 방어할 수 있다는 의미로 풀이된다.
다만 트럼프 대통령이 ‘필요한 경우’라는 전제를 붙였다는 점에서 미군이 실제 호르무즈 해협에서 유조선 호송 작전에 나설 시기는 불확실한 상황이다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 국제 유가와 관련해 “잠시동안 유가가 조금 높을 수는 있겠지만, 이 일이 끝나자마자 유가는 내려갈 것이고, 심지어 이전보다 더 낮아질 수 있다고 본다”고 답했다.
