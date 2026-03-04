트럼프 “이란 내부 온건파도 있다…최악의 경우는 전임자 같은 악인”

트럼프 “온건한 내부 인사가 더 적합…우리가 염두에 둔 사람들 대부분 죽어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 백악관에서 열린 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 정상회담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 미국과 이스라엘이 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 제거한 뒤 그만큼 나쁜 인물이 권력을 장악한다면 최악의 상황이 될 것이라고 말했다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 양자 회담에서 “최악의 경우는 우리가 이 일을 하고서 이전 인물만큼 나쁜 누군가가 권력을 장악하는 것”이라고 설명했다. 트럼프는 “그런 일이 있을 수 있다. 우리는 그런 일이 일어나길 원하지 않는다”며 “우리는 국민을 위해 이란을 바로잡을 사람이 집권하길 바란다”고 말했다.



트럼프는 이란 차기 지도부와 관련해 “우리가 염두에 두고 있었던 사람들은 대부분 죽었다”며 “또다른 집단이 있지만 보도에 따르면 그들도 죽었을 수 있다”고 말했다.



트럼프는 미국에 망명 중인 이란의 마지막 왕세자 레자 팔라비가 대안이 될 수 있냐는 질의에는 “그 문제에 대해 깊이 생각해보지 않았다”면서도 “내 생각엔 (이란) 내부 인사 중 누군가가 더 적합할 것 같다. 현재 이란에 있고 인기 있는 사람이 있다면 말이다. 우리에겐 더 온건한 인사들도 있다“고 덧붙였다. 하지만 트럼프는 구체적으로 온건한 인사들을 거명하진 않았다.



트럼프는 이날도 이란 국민에게 정권교체를 위한 봉기를 언급하지 않았다. 그는 대신 “이란 국민에게 기회가 주어졌고 우리는 아직은 하지 말라고 당부했다. 밖으로 시위하러 나가려 한다면 아직은 하지 말라고 했다”며 “밖은 매우 위험하고 폭탄이 많이 투하되고 있다”고 말했다.



트럼프는 전황과 관련해 “그들(이란)의 레이더는 거의 파괴됐고 거의 모든 것이 파괴됐다”고 말했다. 트럼프는 미군의 무기 비축량이 고갈되고 있다는 보도에 대해서도 “우리는 상위 수준, 중간 및 상위 수준에서 엄청난 양의 탄과 군수품을 보유하고 있으며 이 모든 것은 정말 강력한 것들”이라고 말했다



트럼프는 이스라엘이 미국을 전쟁에 끌어들였다는 주장도 강하게 반박했다. 트럼프는 “우리는 이 미치광이들과 협상하고 있었는데, 내 생각엔 그들이 먼저 공격할 것이라고 봤다. 그들은 공격할 참이었다. 우리가 하지 않았으면 그들이 먼저 공격했을 것”이라고 말했다. 그러면서 “어쩌면 내가 이스라엘을 행동에 나서도록 떠민 셈일 수도 있다”며 “하지만 이스라엘은 준비돼 있었고, 우리도 준비돼 있었다”고 밝혔다.



트럼프는 이란 전쟁으로 국제 유가 폭등할 것이라는 우려에 대해서는 “잠깐 유가가 조금 높을 수는 있겠지만 이 일이 끝나자마자 유가는 내려갈 것이고, 심지어 이전보다 더 낮아질 수 있다고 본다”고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



