오늘의 날씨 - 오전 (2026년 03월 04일)

입력:2026-03-04 05:31
3월 4일 수요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 1.0도, 인천 0.0도, 수원 0.0도, 춘천 -3.0도, 강릉 0.0도, 청주 0.0도, 대전 0.0도, 전주 2.0도, 광주 1.0도, 대구 1.0도, 부산 4.0도, 제주 7.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 11.0도, 인천 9.0도, 수원 10.0도, 춘천 12.0도, 강릉 9.0도, 청주 12.0도, 대전 12.0도, 전주 12.0도, 광주 13.0도, 대구 13.0도, 부산 13.0도, 제주 11.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

