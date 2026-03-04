에스비일렉트릭, 베트남에 ‘솔라닥터패치’ 공급
태양광 설비 패널 단위 관제 솔루션 적용
태양광 발전소 전문기업 에스비일렉트릭은 베트남 롱안성(Long An) 산업단지와 호치민시 도심 건물의 옥상 태양광 설비에 패널 단위 관제 솔루션인 ‘솔라닥터패치’ 적용을 완료했다고 밝혔다. 이번 기술 도입은 베트남 현지의 옥상 태양광 보급 확대에 따라 제기된 발전 효율 저하와 화재 안전 문제를 해결하기 위한 조치다.
롱안성에 위치한 송월타올 베트남 공장에는 148.59㎾ 규모의 지붕형 태양광 발전소가 가동 중이다. 에스비일렉트릭은 기존 인버터 단위 관제의 한계를 극복하기 위해 패널 단위 모니터링 시스템을 구축했다.
이를 통해 개별 모듈의 출력을 실시간으로 파악하여 고장 및 이상 발생 시 즉각적인 대응이 가능해졌다. 특히 비상시 전압을 차단하는 신속 차단(RSD) 기능을 탑재해 대규모 공장 설비의 화재 안전성을 보강했다.
호치민 시내에 위치한 베트남 일간지 뚜오이째 신문사 옥상(17.7㎾ 규모)에는 기술 검증을 위한 시범 프로젝트가 진행됐다. 도심 건물 특성상 인접 건축물에 의한 음영 간섭으로 발전량이 하락하던 문제를 해결하기 위해 전체 인버터 중 일부 구간에 패널 단위 관제 및 부스터 장비를 장착했다. 데이터 분석 결과 음영 발생 구간에서의 발전 효율이 개선된 것으로 나타나 산업시설 외에도 도심 업무용 빌딩으로의 기술 확장 가능성을 확인했다.
업체 관계자는 “베트남에서는 산업용·상업용 옥상 태양광 설치가 빠르게 증가하고 있으나, 음영 문제와 화재 안전, 유지관리 효율 등 운영 단계의 과제도 함께 제기되고 있다”며 “대규모 옥상 발전소와 도심 건물 태양광의 경우 패널 단위 모니터링과 발전량 최적화 기술이 향후 운영 효율을 좌우하는 핵심 요소가 될 것”이라고 말했다. 에스비일렉트릭은 이번 베트남 적용 사례를 교두보 삼아 동남아시아 시장 내 지붕형 태양광 유지보수(O&M) 솔루션 공급을 확대해 나갈 방침이다.
