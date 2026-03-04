‘1억원 공천헌금’ 강선우·김경 구속…“증거인멸 우려”

경찰 수사 탄력 전망

'1억원 공천헌금' 의혹을 받는 강선우(왼쪽 사진) 무소속 의원과 김경 전 서울시의원이 지난 3일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

법원은 수사기관이 제시한 증거인멸 우려에 따른 구속 필요성을 인정한 것으로 보인다. 검찰은 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 강 의원이 다른 피의자나 중요 참고인들과 진술을 담합하거나 회유할 가능성이 있어 증거인멸 우려가 크다고 강조한 것으로 알려졌다. 경찰도 직접 증거가 제한적인 상황에서 불구속 수사가 진행된다면 관련자들의 진술이 오염될 가능성이 높다는 취지로 강 의원의 구속영장 신청서에 적시했다.

그가 귀국한 뒤 경찰이 뒤늦게 확보한 김 전 시의원의 PC 중 한 대는 하드디스크가 없었고, 다른 한 대 역시 초기화된 상태였다. 김 전 시의원 측은 영장심사에서 경찰에 자수서를 제출하는 등 수사에 협조했다는 점을 강조했지만 구속을 피하기엔 역부족이었다.