‘1억원 공천헌금’ 강선우·김경 구속…“증거인멸 우려”
경찰 수사 탄력 전망
2022년 지방선거를 앞두고 공천헌금 1억원을 주고받은 혐의를 받는 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원과 김경 전 서울시의원이 3일 구속됐다. 경찰이 민주당 공천헌금 의혹에 대한 수사를 본격화한 지 2개월여 만에 핵심 피의자들에 대한 신병 확보에 성공한 것이다. 수사 역량을 두고 시험대에 올랐던 경찰은 부담을 일부 덜며 남은 수사가 탄력을 받을 전망이다.
이종록 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이날 “증거를 인멸할 염려가 있다”며 강 의원과 김 전 시의원에 대해 구속영장을 발부했다. 경찰이 구속영장을 신청한 날로부터 26일, 국회 본회의에서 강 의원에 대한 체포동의안이 통과된 날로부터 7일 만이다.
김 전 시의원과 강 의원은 제8회 지방선거를 앞둔 2022년 1월 서울 용산구 한 호텔에서 1억원을 주고받은 혐의를 받는다. 이 돈이 공천의 대가라는 게 의혹의 핵심이다. 이들에게는 정치자금법 위반, 청탁금지법 위반 혐의가 적용됐다. 강 의원은 배임수재, 김 전 시의원은 배임증재 혐의도 받는다.
법원은 수사기관이 제시한 증거인멸 우려에 따른 구속 필요성을 인정한 것으로 보인다. 검찰은 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 강 의원이 다른 피의자나 중요 참고인들과 진술을 담합하거나 회유할 가능성이 있어 증거인멸 우려가 크다고 강조한 것으로 알려졌다. 경찰도 직접 증거가 제한적인 상황에서 불구속 수사가 진행된다면 관련자들의 진술이 오염될 가능성이 높다는 취지로 강 의원의 구속영장 신청서에 적시했다.
앞서 경찰은 구속영장에서 강 의원이 아이폰 비밀번호 제공을 수차례 거부한 점, 주거지 압수수색에서 애플 맥북 빈 상자를 확인했지만, 관련 PC는 발견되지 않은 점을 근거로 들어 증거인멸 가능성이 크다고 판단했다. 강 의원은 김 전 시의원 측에 공천헌금을 요구한 적 없으며, 1억원을 전달받은 사실을 안 뒤 곧바로 돌려줬다는 입장을 고수해 왔다.
김 전 시의원은 수사 초기 증거 인멸 정황이 구속영장 발부에 결정적으로 작용한 것으로 풀이된다. 김 전 시의원은 경찰의 공천헌금 수사가 본격화한 지난해 12월 31일 미국으로 출국해 11일 만에 돌아왔다. 그 사이 김 전 시의원이 카카오톡과 텔레그램 등 메신저에서 탈퇴와 재가입을 한 정황이 포착됐다. 그가 귀국한 뒤 경찰이 뒤늦게 확보한 김 전 시의원의 PC 중 한 대는 하드디스크가 없었고, 다른 한 대 역시 초기화된 상태였다. 김 전 시의원 측은 영장심사에서 경찰에 자수서를 제출하는 등 수사에 협조했다는 점을 강조했지만 구속을 피하기엔 역부족이었다.
경찰의 남은 공천헌금 수사는 탄력을 받을 것으로 보인다. 경찰은 해당 의혹을 수사하던 중 김 전 시의원이 강서구청장·영등포구청장 공천을 노리고 다수의 민주당 인사에게 금품 로비를 시도했다는 정황을 확보해 수사망을 확대했다. 경찰이 수사 중인 김병기 무소속 의원의 금품 수수 의혹 수사도 막바지를 향해가고 있다. 오는 10월 검찰청 폐지와 맞물려 권력 수사 역량에 대한 회의적인 시선을 받던 경찰은 두 사람의 구속을 이끌면서 체면을 지켰다는 평가도 나온다.
임송수 이정헌 기자 songsta@kmib.co.kr
