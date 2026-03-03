트럼프가 이란전 일으킨 이유… 정답은 ‘돈’에 있다
[이슈 분석] 트럼프의 전쟁 경제학
미국의 이란 공습 이후 달러가 다시 세계 금융 시장의 피난처로 떠오르고 있다. 국제 정세가 흔들릴수록 투자자들은 가장 안전하다고 여겨지는 자산으로 몰린다. 그 중심에 달러가 있다. 전쟁은 단기적으로 달러 강세를 부르고, 미국 국채 선호 심리를 자극해 미국 금융 시장에 유리한 환경을 만든다.
양측 갈등의 장기화로 미국 경제의 성장세가 둔화될 경우 도널드 트럼프 행정부가 염원해 온 기준금리 인하에도 힘이 실릴 수 있다. 이른바 ‘트럼프식 전쟁 경제학’이다. 다만 한국은 강달러라는 부메랑을 맞아 고환율 고물가에 시달릴 가능성이 크다.
3일 금융권에 따르면 전날(현지 시간) 미국 ICE 선물 거래소에서 유럽연합(EU) 등 주요 6개국 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 ‘달러 인덱스’는 전일 대비 0.77포인트(0.79%) 상승한 98.38에 마감했다. 이 지표가 100보다 높으면 달러 가치가 상승, 낮으면 하락했다는 의미다. 달러 인덱스는 최근 한 달간 96~97을 오르내리다 미국의 이란 공습 이후 98을 넘겼다.
달러 강세는 국제 정세가 불안해질 때마다 반복돼 왔다. 지정학적 리스크가 커지면 세계 자금은 원화를 포함한 신흥국 통화와 주식 등 위험 자산을 정리하고, 달러와 미국 국채 금 같은 안전 자산으로 옮겨간다. 금리 흐름도 달러 가치를 떠받친다. 트럼프 행정부가 전쟁 비용 조달을 위해 대규모 국채 발행을 예고한 뒤 미 2년물과 10년물 국채 금리는 각각 0.1%포인트 이상 상승했다. 국채 금리가 오르면 세계 자금은 더 높은 수익을 좇아 미국으로 빨려 들어가고, 이는 다시 달러 강세로 이어진다.
국제 유가 상승 역시 달러 수요를 자극하는 변수다. 세계 원유 해상 물동량의 약 4분의 1이 통과하는 호르무즈 해협의 긴장이 고조되면 유가는 급등할 수 있다. 원유는 대부분 달러로 결제된다. 유가가 오를수록 전 세계의 달러 수요도 함께 늘어난다.
강달러는 미국 정부에 또 다른 전략적 이점을 제공한다. 해외 자금이 미국으로 유입되면서 전쟁 비용을 비교적 수월하게 조달할 수 있고, 달러 가치 상승은 미국 내 수입 물가를 낮춰 유가 급등에 따른 인플레이션 압력을 일정 부분 상쇄한다. 부수 효과도 적지 않다. 공습 상황에서 미사일과 드론이 소모될 경우 미국 방산 기업의 공장 가동률이 높아질 가능성이 크다.
다만 양측 갈등이 장기화하거나 전면전으로 번질 경우 핵심 변수는 금리가 될 전망이다. 불확실성이 길어질수록 기업 투자와 소비 심리가 위축되고, 금융 시장 변동성도 확대된다. 미국의 경기 침체 우려가 현실화하면 정책의 초점은 물가 안정에서 경기 방어로 이동할 수밖에 없다. 미국 연방준비제도(Fed) 역시 인플레이션 억제보다 경기 부양에 주력하라는 압박을 받게 된다.
실제 미국 공습 직후에는 호르무즈 해협 봉쇄 가능성과 유가 급등 우려로 기준금리 인하 기대가 다소 후퇴했다. 하지만 기업 실적이 악화되고 신용 스프레드(국채와 회사채 간 금리 차이)가 확대되는 등 금융 시장 불안이 가시화한다면 분위기는 달라질 수 있다. 실제로 연준은 1990년 이라크의 쿠웨이트 침공으로 국제 유가가 급등했을 당시에도 불과 두 달 만에 기준금리 인하를 단행한 바 있다.
이번에도 경기 하강 신호가 뚜렷해질 경우 기준금리 인하 카드가 등장할 배제하기 어렵다. 기준금리가 내려가면 경기 부양 효과와 함께 정부의 이자 부담이 줄어들고, 달러 약세를 통해 미국 수출 경쟁력이 개선되는 결과로 이어질 수 있다.
문제는 한국이다. 단기적으로는 강달러에 따른 환율 충격이 가장 직접적이다. 3일 원·달러 환율은 전 거래일보다 26.4원 오른 1466.1원에 주간 거래를 마쳤다. 정형기 DS투자증권 연구원은 “환율이 단기적으로 1480원 선까지 오를 가능성도 있다”고 내다봤다.
고환율은 곧 고물가 압력으로 이어진다. 한국은 에너지 수입 의존도가 높다. 원유의 약 70%, 액화천연가스(LNG)의 약 20%를 중동에서 들여온다. 원·달러 환율 상승과 국제 유가 급등이 동시에 나타날 경우 에너지 가격과 운송비, 석유화학 원가가 연쇄적으로 오르며 소비자 체감 물가를 끌어올릴 가능성이 크다.
