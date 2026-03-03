영흥도 노가리해변 해식동굴 인근서 고립자 2명 구조
인천해양경찰서는 3일 영흥도 노가리해변 해식동굴 인근에서 고립된 2명을 구조했다고 밝혔다.
영흥파출소는 이날 오후 3시30분쯤 “해식동굴 인근에서 2명이 고립됐다”는 신고를 접수했다. 소속 경찰관들은 즉시 현장으로 출동해 고립자 A씨(20대·여)와 B씨(30대·여)를 모두 구조했다.
사고 당시 현장은 대조기로 조차가 커 해수면 상승 속도가 빨랐다. 또 물이 가슴 높이까지 차오르는 등 고립 위험이 큰 상황이었다.
그러나 해경의 신속한 대응으로 큰 인명피해는 발생하지 않았다. 이후 구조된 2명은 건강상태 이상 없이 귀가했다.
해경 관계자는 “갯바위 일대는 물때에 따라 고립 사고 위험이 높다”며 “반드시 기상과 물때를 사전에 확인하고 위험지역 출입을 자제해 달라”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
