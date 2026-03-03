‘충주맨’ 김선태, 개인 유튜브 개설…하루 만에 3만명 구독
충북 충주시청 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끌다 사직한 김선태씨가 자신의 이름을 내세운 개인 유튜브 채널을 운영한다.
채널 개설 하루 만에 3만여명 가까운 구독자를 끌어모으고 있다.
‘충주맨’ 또는 ‘김선태 주무관’으로 잘 알려진 김씨는 지난 2일 자신의 이름(‘김선태’)으로 유튜브 채널을 만들었다.
아직 영상을 게시하지 않았지만, 3일 오후 5시 50분 기준 구독자는 2만8000여명에 달한다.
충TV의 대성공으로 공직자로는 드물게 스타덤에 오른 그는 지난달 13일 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기휴가에 들어갔고, 지난달 28일을 의원면직 처리됐다.
충TV는 짧은 호흡의 기획과 특유의 ‘B급’ 감성, 현장감 있는 편집으로 구독자를 거의 100만명까지 끌어모은 바 있다.
그는 유튜브 콘텐츠 제작·운영을 전담하며 전국적인 인지도를 얻었고, 공공기관 홍보 방식에 변화를 이끈 사례로 거론됐다.
지난달 19일 청와대를 방문한 사실이 알려지면서 궁금증을 낳기도 했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
