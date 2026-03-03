‘40년 만 통합’ 광주시·전남도, 특별법 통과 보고회 개최
지역민 ‘기대하는 변화’ 투표서
일자리 확대·기업 유치 등 선정
첨단·기간·농수산업 고루 발전
40년 만에 통합하는 광주시와 전남도가 통합 특별법 국회 통과를 기념해 시도민 보고회를 열고 통합 비전 등을 공유했다.
광주시와 전남도는 4일 나주시 한국에너지공과대학교(Kentech·켄텍) 대강당에서 ‘광주전남 행정통합 시도민보고회’를 열어 특별법 통과까지 추진 경과와 미래 비전 등을 지역민과 공유했다.
이날 보고회에는 강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 시도의회 의장, 범시도민협의회 위원, 시도민 등 700여명이 참석했다.
보고회는 전남광주통합특별법 브리핑, 시도민이 기대하는 변화 투표 등 순으로 진행됐다.
‘시도민이 기대하는 변화’ 투표에서는 일자리 확대, 기업 유치, 청년 정착 확대가 주요 과제로 선정돼 통합을 통한 지역경제 활성화에 대한 기대감이 높은 것으로 확인됐다.
또 시도민 대표 10명이 참여하는 ‘내가 바라는 전남광주통합특별시’에서는 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업 육성, 균형발전, 골목상권 활성화에 대한 염원이 주를 이뤘다. 향후 통합특별시의 핵심과제가 경제와 산업 경쟁력 강화에 있음을 재확인했다.
광주시와 전남도는 AI·에너지·문화수도를 비전으로 마스터플랜을 수립해 첨단산업과 기간산업, 농수산업을 균형 있게 발전시킬 계획이다.
전남도 관계자는 “광주권·서부권·동부권·남부권의 3+1축 4대 권역을 중심으로 Y4-노믹스 비전을 구체화하고, 첨단산업부터 농수축산업, 문화관광산업까지 고루 육성하겠다”고 말했다.
강기정 광주시장은 “많은 사람들이 행정통합 진짜 되느냐고 끊임없이 물을 때 광주전남은 해냈다. 시도민이 함께 노력한 덕분에 인구소멸이라는 절체절명의 상황에서 통합이라는 기회를 잡았다”며 “수백개의 특례가 담긴 통합특별법은 청년일자리특별법이다. 일하고 싶은 사람보다 일자리가 많은 완전고용의 도시를 만드는 그날까지 특별시민 여러분과 최선을 다해 함께 뛰겠다”고 밝혔다.
나주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사