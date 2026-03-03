“그때 체포했다면 2차 사망 막았다”…강북 모텔살인 유족 측 호소
‘강북 모텔 연쇄살인’ 두 번째 피해자 유족 측이 경찰의 초동수사 부실로 추가 피해를 막지 못했다고 규탄했다.
유족 측을 대리하는 남언호 법률사무소 빈센트 변호사는 3일 “첫 사망자 발생 당시 경찰이 유력 용의자를 특정하고도 즉각 체포하지 않아 두 번째 피해가 발생했다”며 “경찰청장은 직접 책임 있는 답변과 공식 사과를 해야 한다”고 밝혔다.
유족 측에 따르면 경찰은 지난 1월 9일 남양주 카페 의식불명 사건 관련 상해 진정서를 접수했고, 같은 달 28일 강북구 수유동 모텔에서 첫 사망자가 발생했다.
경찰은 지난달 초 CCTV 분석 등을 통해 피의자 20대 여성 김모씨를 유력 용의자로 특정했으나 그럼에도 “추가 증거가 필요하다”며 즉시 체포하지 않았다.
경찰은 같은 달 9일로 예정됐던 피의자 조사 일정도 연기했는데, 바로 그날 같은 지역 모텔에서 또 다른 피해자가 숨진 채 발견됐다. 경찰은 이튿날인 10일이 돼서야 김씨를 체포했다.
유족 측은 “유력한 살인 용의자를 특정하고도 기본적인 감시·추적 조처를 하지 않은 것은 적절한 수사였는지 의문”이라며 “제때 조치가 이뤄졌다면 추가 피해를 막을 수 있었을 것”이라고 주장했다.
유족 측은 경찰이 피해 사실을 전달받는 과정에도 문제가 있었다고 지적했다. 남 변호사는 “두 번째 피해자 유족이 지난달 10일 직접 경찰서에 출석했음에도 타살 여부조차 안내받지 못했다”며 “유족은 다음 날 언론 보도를 통해 연쇄살인 사건 피해 사실을 처음 알게 됐다”고 설명했다.
유족 측은 살인 등 강력사건에서 유력 용의자 특정 시 즉각 체포·구금·감시 등 의무적 조치 매뉴얼 마련, 피해자 유족에 대한 수사 진행 상황 통보 의무화, 수사 단계에서 피해자·유족의 참여권 및 진술권 실질적 보장을 위한 제도 개선을 촉구했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사