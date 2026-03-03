대전도시철도 2호선, 이달부터 전 구간 공사 본격화

대전 도시철도 2호선 공사 구간. 대전시 제공

3일 시에 따르면 이번에 공사를 시작하는 잔여 공구는 3·4·5·9·14공구다.

주요 교통 통제 구간 가운데 3공구(중리3가~수정타운아파트)와 4공구(수정타운아파트~정부청사)는 농수산시장 방면 1개 차로가 부분 통제된다. 대학가와 연구단지가 밀집한 5공구(정부청사역~국립중앙과학관)는 선사유적네거리 부근 양측 보도부 2개 차로가 통제될 예정이다.

교통량이 많은 9공구(진잠네거리~건양대병원사거리)는 진잠 방면 2개 차로를 통제해 기존 10차로에서 8차로로 축소된다. 14공구(동아공고네거리)도 가양네거리에서 대주파크빌 앞 네거리까지 2개 차로가 통제된다.

교통 혼잡을 완화하기 위해 시는 6단계 시공 체계를 적용해 도로 점유를 최소화한다는 방침이다.

또 공사 구간 버스전용차로 운영을 유예하거나 폐지해 교통량을 분산시키고, 시인성이 높은 안내 표지판·펜스를 설치하며 안전사고를 예방하기로 했다.

교통 혼잡을 최소화하기 위한 3단계 교통 대책도 시행한다.

1단계인 현재는 시내버스 집중배차, 교통신호 최적화, 교통 안내 및 차로 조정 중심으로 운영하고 있다. 통행속도가 시속 20㎞ 이하(2단계)로 떨어지면 시범구간 고속도로 통행료 지원 등을 시행하고, 시속 15㎞ 이하(3단계)가 되면 고속도로 통행료 지원을 확대하거나 공공기관 승용차 2부제 등의 정책을 실시한다.

최원석 시 도시철도건설국장은 “많은 불편이 예상되지만 더 나은 대중교통 중심 도시로 나아가기 위한 필수 과정”이라며 “대중교통을 이용하거나 우회도로를 활용하는 등 시민들의 적극적인 협조를 부탁드린다”고 말했다.