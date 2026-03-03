연천군, 평화경제특구 지정 본격화…접경지역 발전 전략 논의
‘접경지역 평화경제육성 및 남북협력 활성화 세미나’ 개최
경기 연천군이 평화경제특구 지정을 위한 정책 논의의 장을 열고 접경지역 발전 전략 마련에 본격 착수했다.
연천군은 지난 2월 27일 국립평화통일민주교육원 한반도통일미래센터에서 ‘접경지역 평화경제육성 및 남북협력 활성화 세미나’를 개최했다고 3일 밝혔다.
이번 행사는 평화경제특구 기본계획 발표 이후 시·도별 개발계획 수립이 본격화되는 시점에서, 접경지역의 평화경제 기반 조성과 남북 교류협력 활성화를 위한 국가 및 지역 전략을 논의하기 위해 마련됐다.
세미나에는 통일부와 경기도를 비롯해 접경지역 시·군 공무원, 지방정부 관계자, 학계 및 연구기관 전문가 등 200여명이 참석했다. 참석자들은 ‘접경지역의 특별한 희생에 대한 공정한 보상’과 ‘접경지역 발전의 전기 마련’이라는 국정과제와 연계한 실행 전략을 집중적으로 논의했다.
영상 및 서면 축사에서 정동영 통일부 장관과 김성원 국회의원, 함명준 접경지역 시장·군수협의회장은 접경지역이 안보의 최전선에서 평화와 경제가 공존하는 미래 성장 거점으로 전환돼야 한다는 데 뜻을 같이했다.
기조연설에 나선 김연철 한반도평화포럼 이사장은 ‘한반도 평화경제와 접경협력의 과제’를 주제로, 적대에서 협력으로의 전환과 공동이익 창출이 지속 가능한 평화의 전제라고 강조했다. 그는 평화는 자연스럽게 주어지는 결과가 아니라 의지와 노력을 통해 만들어가는 과정이라고 밝혔다.
첫 번째 세션에서는 국정과제와 연계한 국가전략이 논의됐다. 토론에 참여한 한국해양수산연구원 이성우 박사는 평화경제특구를 초국경 협력 구상으로 발전시켜 남북 쌍둥이 특구 조성과 철도·도로 연결 프로젝트를 추진해야 한다고 밝혔다. 특히 경원선 연결과 북극항로 개척을 통해 수도권 물류를 원산을 거쳐 유라시아 및 북극항로와 연계하는 방안을 제시하며, 남북이 공동으로 물류 혁신과 산업 인프라 확충의 성과를 거둘 수 있다고 전망했다.
두 번째 세션에서는 지역 주도의 실행 전략과 제도적 과제가 다뤄졌다. 국토연구원 이현주 박사는 재원 조달 방안과 법·제도 보완 등 중앙정부 차원의 구체적 실행계획 마련이 시급하다고 지적했다. 기업 유치와 개발사업 시행자에 대한 특례조항 신설 등 파격적 인센티브를 통해 국민적 공감대를 형성해야 한다는 의견도 제시됐다.
접경지역 지자체들도 실행 의지를 밝혔다. 연천군은 평화경제특구법 제정 취지가 안보적 제약으로 발전이 지체된 북한 인접 지역의 균형발전과 주민 삶의 질 향상에 있다고 강조했다. 파주시는 남북협력기금 활용을 위한 법적 근거 마련과 지방세 감면 확대를, 가평군은 인공지능(AI)과 녹색전환을 접목한 전략 추진 계획을 각각 제안했다.
종합토론에서는 접경지역이 분단의 경계를 넘어 한반도 공동번영의 성장 거점으로 도약하기 위해 중앙정부의 제도적 기반 마련과 정책적 지원, 그리고 지방정부와의 긴밀한 협력이 필수적이라는 데 의견이 모였다.
연천군 관계자는 “이번 세미나는 지방정부 주관 최초의 평화경제특구 관련 행사로, 접경지역의 잠재력과 역할을 재확인한 자리였다”며 “남북관계 개선과 지역 상생발전을 위해 중앙정부와 협력을 강화하고 평화경제 기반 조성에 적극 나서겠다”고 밝혔다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사