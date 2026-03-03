도로 훈련 중 숨진 고교생 사이클 선수…학교 관계자 5명 입건

경찰은 조만간 피의자들을 불러 훈련 진행 경위와 안전조치 여부 등을 조사할 방침이다.

지난 1월 경기 파주시 도로에서 사이클 훈련 중이던 고등학생이 숨진 사고와 관련해 학교 관계자 5명이 입건됐다.파주경찰서는 업무상 과실치사 혐의로 연천군의 한 고등학교 교장과 교감, 사이클부 코치, 체육교사 2명 등 5명을 불구속 입건했다고 3일 밝혔다. 경찰은 조만간 이들을 불러 훈련 진행 경위와 안전조치 여부 등 과실 책임을 조사할 방침이다.숨진 사이클 선수 A군의 유족은 이번 사고가 단순 교통사고가 아닌 무리한 훈련과 학교 측의 안전관리 소홀로 발생했다고 주장하며 이들을 지난달 고소했다.앞서 지난 1월 24일 오후 1시쯤 파주시 적성면 37번 국도 2차로에서 연천군 소재 고등학교 사이클부 소속 A군은 도로에서 자전거 훈련을 하던 중 중앙분리대를 들이받고 숨졌다.당시 훈련은 코치와 학부모가 탑승한 승합차가 앞서 주행하고, A군이 약 1ｍ 간격으로 뒤따르는 방식으로 진행된 것으로 조사됐다. 경찰은 A군이 포트홀 등 노면 상태가 좋지 않은 구간을 지나던 중 사고가 난 것으로 보고 있다.유족 측은 사고 전날 내린 눈과 영하권의 강추위로 도로 여건이 좋지 않았음에도 훈련이 강행됐다고 주장하고 있다. 또한 자전거 속도 측정 장치에 최고 시속 88㎞가 기록된 점을 들어, 제한속도 70㎞ 구간에서 과도한 속도로 훈련이 이뤄졌다고 지적했다.파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr