김태승 신임 코레일 사장 “현장에서 국민 신뢰 찾겠다”

김태승 제12대 코레일 사장이 3일 취임식을 갖고 취임사를 발표하고 있다. 코레일 제공

김 사장은 철도 안전을 위해 첨단 안전 투자 확대, 인공지능(AI)과 로봇을 활용한 과학적 안전관리 시스템 도입, 제도·작업환경 재설계가 필요하다고 역설했다.

그는 “‘정시운행보다 안전운행, 사고의 빈도보다 심각성 중시, 책임 추궁보다 원인규명을 우선하는 안전문화’ 정착을 최우선 과제로 삼겠다”며

“고속철도 통합도 조속히 완수하고 사회적 편익을 국민께 되돌려드리겠다”고 말했다.

이어 “주요 노선 좌석 공급 확대 및 통합 예매시스템을 조기 구축해 한층 개선된 철도 서비스를 체감할 수 있도록 하겠다”고 했다.

김 사장은 지속가능한 경영기반을 마련하기 위해 철도 수송 서비스를 확대할 필요가 있다고 강조했다. 노조와의 상생을 강화하겠다는 뜻도 밝혔다.

그는 “노조를 경영 파트너로 생각하고 주요 현안을 함께 논의하는 상생 구조로 전환하겠다”며 “국민의 신뢰를 되찾기 위해 현장으로 가겠다”고 덧붙였다.