중동 쇼크에 폭락…20만 전자·100만 닉스 붕괴
미국과 이스라엘의 이란 공습으로 3일 국내 증시가 직격탄을 맞은 가운데 코스피 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 10% 안팎으로 폭락했다.
한국거래소에 따르면 이날 삼성전자는 전 거래일 대비 9.88% 급락한 19만5100원에 장을 마감했다. 삼성전자 주가가 종가 기준 20만원 아래로 떨어진 것은 지난달 24일 이후 처음이다. SK하이닉스 역시 전장 대비 11.50% 폭락한 93만9000원에 거래를 마치며 심리적 지지선이었던 100만원 선을 내줬다.
이날 급락으로 두 종목의 시가총액은 각각 1155조원, 669조원 수준으로 쪼그라들었으며 코스피 내 비중은 각각 24.21%, 14.03%를 기록했다.
중동 지역의 전면전 우려가 최고조에 달하면서, 전 세계적으로 확산된 ‘위험 자산’ 회피 심리가 국내 반도체 투톱에 대한 대규모 매도세로 이어진 것으로 풀이된다.
반면 증권업계는 단기적인 주가 급락에도 불구하고 두 기업의 올해 펀더멘털(기초체력)과 실적 개선세는 흔들림이 없을 것으로 전망하며 목표주가를 일제히 올려 잡았다.
삼성전자에 대해 키움증권은 종전 21만원에서 26만원으로, iM증권은 20만원에서 26만5000원으로, 한국투자증권은 22만원에서 27만원으로 각각 목표가를 상향 조정했다.
SK하이닉스 역시 키움증권(110만원→130만원)과 한국투자증권(130만원→150만원)이 눈높이를 나란히 높이며 긍정적인 전망을 유지했다.
