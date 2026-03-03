이란, 쿠웨이트 美 작전지휘소 ‘직접 타격’…미군 6명 전사
미국과 이스라엘의 공습으로 시작된 이란 전쟁에서 지금까지 숨진 미군 6명이 모두 쿠웨이트에서 목숨을 잃은 것으로 나타났다.
3일 CNN에 따르면 미 중부사령부는 쿠웨이트 남부 항구도시 ‘슈아이바’에 마련된 미군의 임시 작전지휘소 에 대한 이란의 공격으로 미군 6명이 전사했다고 2일 밝혔다.
공격은 현지시간 1일 오전 9시쯤 발생했다.
이란의 발사체가 방공망을 뚫고 컨테이너 구조물을 연결해 만든 임시 작전지휘소 건물의 중앙 부분을 직접 타격한 것으로 전해졌다.
건물이 불길에 휩싸이면서 지휘소 내부는 새까맣게 그을렸고, 폭발 충격으로 벽체가 일부 떨어져 나갔다.
공격이 매우 신속하게 이뤄진 탓에 장병들이 벙커 등으로 몸을 피할 수 있도록 대피경보를 발령할 새도 없었다고 한다.
미 중부사령부는 당초 미군 3명이 사망했다고 발표했으나, 공격이 발생한 구체적인 위치는 밝히지 않았었다.
소식통에 따르면 당시 현장엔 수십 명이 있었지만, 공격 직후 일부 병력이 행방이 확인되지 않았고 건물 일부가 계속 불타는 상황에서 나머지 전사자들의 수습에는 시간이 걸렸다.
이번에 수습된 유해는 공습 이후 실종자로 분류됐던 장병들로 켄터키주 포트녹스에 본부를 둔 제1전구지원사령부 소속이라고 CNN은 전했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대한 군사작전에 대해 “4~5주 걸릴 것으로 예상했지만, 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다”며 중·장기화할 가능성을 시사한 만큼 미군 피해도 더 커질 것으로 보인다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
