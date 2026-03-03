시사 전체기사

이란, 쿠웨이트 美 작전지휘소 ‘직접 타격’…미군 6명 전사

입력:2026-03-03 16:58
공유하기
글자 크기 조정
2일(현지시간) 이란 수도 테헤란 시내에서 공습으로 인한 폭발이 일어난 후 새들이 놀라 날아오르고 있다. 미국과 이스라엘은 지난 28일 이란에 대한 공습을 시작한 지 사흘째인 이날도 이란에 대한 공격을 이어갔다. 로이터연합뉴스 ※ 기사와 직접 관련 없는 사진

미국과 이스라엘의 공습으로 시작된 이란 전쟁에서 지금까지 숨진 미군 6명이 모두 쿠웨이트에서 목숨을 잃은 것으로 나타났다.

3일 CNN에 따르면 미 중부사령부는 쿠웨이트 남부 항구도시 ‘슈아이바’에 마련된 미군의 임시 작전지휘소 에 대한 이란의 공격으로 미군 6명이 전사했다고 2일 밝혔다.

공격은 현지시간 1일 오전 9시쯤 발생했다.

이란의 발사체가 방공망을 뚫고 컨테이너 구조물을 연결해 만든 임시 작전지휘소 건물의 중앙 부분을 직접 타격한 것으로 전해졌다.

건물이 불길에 휩싸이면서 지휘소 내부는 새까맣게 그을렸고, 폭발 충격으로 벽체가 일부 떨어져 나갔다.

공격이 매우 신속하게 이뤄진 탓에 장병들이 벙커 등으로 몸을 피할 수 있도록 대피경보를 발령할 새도 없었다고 한다.

미 중부사령부는 당초 미군 3명이 사망했다고 발표했으나, 공격이 발생한 구체적인 위치는 밝히지 않았었다.

소식통에 따르면 당시 현장엔 수십 명이 있었지만, 공격 직후 일부 병력이 행방이 확인되지 않았고 건물 일부가 계속 불타는 상황에서 나머지 전사자들의 수습에는 시간이 걸렸다.

이번에 수습된 유해는 공습 이후 실종자로 분류됐던 장병들로 켄터키주 포트녹스에 본부를 둔 제1전구지원사령부 소속이라고 CNN은 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대한 군사작전에 대해 “4~5주 걸릴 것으로 예상했지만, 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다”며 중·장기화할 가능성을 시사한 만큼 미군 피해도 더 커질 것으로 보인다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“그때 체포했다면 2차 사망 막았다”…강북 모텔살인 유족 측 호소
중동 쇼크에 폭락…20만 전자·100만 닉스 붕괴
‘여수 4개월 영아 살해’ 부모 신상 ‘탈탈’…아기 죽던 날 아빠는 ‘이곳’에
우울증 환자끼리 SNS서 ‘위태로운 만남’… “긍정 영향 있지만, 엉뚱한 부작용 위험도”
확전 치닫는 중동…美, 14개국 자국민에 즉시 대피령
[단독] 0 vs 226… 서울 초교 입학생 수, 아파트에 갈렸다
‘대화하는 모빌리티’선점하라… 완성차 업체 생성형 AI 경쟁
[단독] 임대아파트 낙인에… 같은 동네인데 초등 입학생 수 ‘극과 극’
국민일보 신문구독