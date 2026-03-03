첫 원톱 염혜란, 플라멩코 추는 K직장인으로…“‘쉘 위 댄스’ 같은 해방감 좋았다”

'매드 댄스 오피스' 스틸컷

배우 염혜란. 앤케이컨텐츠 제공

생애 첫 ‘원톱 주연’이라는 말에도 그는 “투톱이라 생각하고 찍었다”며 연경 역의 최성은에게 공을 돌렸다. 극단 시절 함께 호흡을 맞췄던 박호산, 백현진, 우미화 등 오랜 인연의 이름들도 빠뜨리지 않았다. 그는 “불안할 때마다 조연 배우들이 내 구멍을 메워줬다. 내가 조연이었을 때도 이런 든든함을 줬을까 돌아보게 됐다”고 말했다.

'매드 댄스 오피스' 스틸컷

'매드 댄스 오피스' 스틸컷