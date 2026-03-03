장성숙 인천시의원, 제7회 나이팅게일 의정대상 수상

장성숙 인천시의회 의원이 2월 24일 국회도서관 소강당에서 열린 제7회 나이팅게일 의정포럼에서 나이팅게일 의정대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 인천시의회 제공

장 의원은 인천의료원 간호사·간호부장, 인천간호사회 회장 등을 역임하며 45년이라는 기간 동안 공공의료 현장에서 활동해 온 간호사 출신 시의원이다. 시의회 입성 후에도 공공·필수의료 강화와 지역사회 돌봄체계 구축을 핵심 과제로 삼아 의정활동을 이어오고 있다.

특히 인천의 공공의료 인력과 병상 부족 문제를 꾸준히 지적하며 제2의료원·의과대 설립, 건강생활지원센터 확충 등 공공의료 인프라 확충 필요성을 제기해 온 점이 높은 평가를 받았다.

장 의원이 대표 발의한 ‘인천시 간호인력 지원 및 간호서비스 향상에 관한 조례안’은 간호법 시행에 맞춰 인천시 간호인력 양성·처우 개선·근무환경 향상에 대한 시장의 책무를 명확히 한 조례다. 의료현장과 간호계에서 오랫동안 요구해 온 정책 변화를 제도화했다는 평가를 받고 있다.

또한 지역사회 통합돌봄 논의 과정에서도 장 의원은 방문건강관리, 재가서비스 등을 아우르는 ‘통합돌봄센터(가칭)’를 지역 거점 컨트롤타워로 삼아 보건·의료·돌봄을 연계하는 체계 구축의 필요성을 강조하며 시민이 동네에서도 건강하게 살 수 있도록 돌봄을 받을 수 있는 인천형 모델을 제시해 왔다.

장 의원은 수상 소감에서 “간호사로 일하며 배운 돌봄과 책임의 가치를 의정 전반에 확장하고자 노력해 왔다”며 “이번 상을 계기로 인천의 공공·필수의료를 더욱 강화하고 생애 전 주기에 걸친 돌봄정책을 촘촘히 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “간호사 출신 지방의원들이 현장 경험을 바탕으로 지역의 변화를 이끌어내고 있다는 사실이 널리 알려져 더 많은 간호 인재들이 정책과 정치 영역에 도전하는 계기가 되기를 바란다”고 덧붙였다.