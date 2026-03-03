한국공학대학교, 5년 연속 신입생 충원율 100% 달성
정부 연구·교육사업 1,200억 원 수주…산학협력 인프라 확충
한국공학대학교(총장 황수성)가 2026학년도 신입생 모집에서 정원 내 1,410명 전원이 등록을 완료하며 2022년 교명 변경 이후 5년 연속 신입생 충원율 100%를 달성했다.
올해 경쟁률은 9.9대 1로, 공학 중심 특성화 전략과 현장 실무형 교육에 대한 높은 선호도를 입증했다.
한국공학대는 정부 출연 공학 특성화 대학으로, 4,500여 개 기업과의 산학협력 네트워크를 기반으로 산업 수요 맞춤형 교육을 강화해왔다.
2025년에는 정부 대형 연구·교육 사업에서 1,200억 원 이상을 수주해 반도체 전 공정 실습이 가능한 ‘반도체종합교육센터’와 산학연 협력 거점 ‘TU리서치파크’를 구축했다.
또 졸업생 1천 명 이상 수도권 대학 49개교 가운데 건강보험 DB 기준 취업률 전국 1위를 기록했으며, 대·중견기업 취업 비율은 40%에 달했다.
황수성 총장은 “5년 연속 충원율 100%와 건보 취업률 전국 1위는 공학교육 경쟁력이 객관적으로 확인된 결과”라며 “국가 전략 산업을 선도할 실무형 인재 양성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
